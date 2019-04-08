Детали Коррупция с привкусом сепаратизма: в Одессе требуют отставки главного фискала – Глеба Милютина

2019-04-08 12:09 282

С самого утра у стен Одесской областной налоговой собрались представители трудовых коллективов различных предприятий, студенты, общественники и активисты – в общей сложности более пяти сотен человек. Все они объединены желанием отправить в отставку главу ГФС Одесской области Глеба Милютина.

Фискальщики попытались сорвать демонстрацию путём задержания выступающих у микрофона активистов. Однако последних всё же пришлось отпустить, в силу отсутствия каких-либо основательных причин для задержания.

«Более 50% налоговых поступлений оседает в карманах наших чиновников. И мы потом удивляемся, почему так много пашем, а живём как в каком-то Зимбабве, если говорить об инфраструктуре и прочем. Вы вбейте фамилию Милютин в интернете – вы ничего кроме гадостей про него прочесть не сможете. Этот человек влез в карман фактически каждого предпринимателя в области, начиная от собственников сигаретных будок, заканчивая руководителями крупных агропромышленных комплексов», — жалуется частный предприниматель Кирилл Глебович Богунов.

По словам многих присутствующих — последней каплей для митингующих стало расследование журналистов, которые суммировали доход всех коррупционных схем Глеба Милютина и подсчитали, что в среднем глава ГФС ворует не много не мало – 1300 грн в минуту. Кроме того, СМИ удалось доказать тот факт, что главный налоговик Одесской области с нескрываемой симпатией относится к спикеру парламента самопровозглашённой Новороссии Олегу Царёву.

«Мало того, что взяточник и вор, так ещё и сепар. Ему наверное нравится сценарий этих ДНР, ЛНР. Он хочет, чтоб здесь была война, наверное. Чтоб Оперный театр лежал в руинах, чтоб по Дерибасовской маршировали боевики, а брусчатку на Пушкинской – давили танки. А можно Одесса поживёт без войны и её поклонников? Можно вот эти поборники ДНР соберут вещи и свалят отсюда в места, столь ими любимые. И речь идёт не просто о прохожем, вдумайтесь – это глава Одесской налоговой», — говорит студент 3-его курса ОНУ им. Мечникова 22-летний Ярослав.

Напомним, что Глеб Милютин работает в налоговой со времен независимости Украины. На протяжении всего этого времени его имя часто фигурирует в коррупционных скандалах. Таким образом, ряд СМИ связывают Милютина с банкротством ОПЗ, «отжатием» земель и зданий виноделен с громким названием «Акциз», вымогательством взяток у предпринимателей рынка «7-й километр», компенсацией НДС фирмам, чьи конечные бенефициары находятся в России или в офшорных зонах и много другое. Также примечательно то, что глава ГФС области живёт в «Белом Парусе», кушает в дорогих ресторанах и отдыхает в Италии, при этом из года в год сдаёт совершенно пустую декларацию. Это уже не первый митинг против Милютина со времен его назначения главой ГФС Одесской области. Так в 2018 году Одесскую налоговую пикетировали сотрудники разных предприятий, чья работа была саботирована действиями фискальной службы.

Источник:ivasi.news

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