Детали Зеленский пообещал вернуть Коломойскому 2 млрд долларов из ПриватБанка, – журналистка

2019-04-08 16:52 180

 

Олигарх Игорь Коломойский в случае прихода к власти его протеже Владимира Зеленского планирует вернуть 2 млрд долларов из государственного ПриватБанка. Об этом написала телеведущая, журналистка Espresso.TV Татьяна Шустрова.

«Для людей, которые хотя бы немного интересуются политикой, с начала президентской гонки было понятно, что Зеленский – прямая протекция господина Коломойского. Хотя команда Зе все время открещивалась от одиозного олигарха, теперь игра пошла в открытую, и Коломойский уже сам заявил, что поддерживает Зеленского. Впрочем, все это мы и так прекрасно знали. Гораздо интереснее – зачем олигарх поддерживает Зеленского. Хотя и здесь без сюрпризов: причина – очень солидные деньги. На кону стоит сумма в 2 миллиарда долларов. После национализации ПриватБанка Коломойский судится за них уже несколько лет», – напомнила Шустрова.

Она отметила, что сам банк прежнему владельцу, по его же словам, не нужен – ему хочется банально опустошить банковские счета.

«В интервью "Украинской правде" на вопрос по поводу возврата 2 миллиардов долларов Коломойский прямо сказал: "Я рассчитываю на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет"», – заявила журналистка.

По ее мнению, таким образом Коломойский подтвердил, что ждет прихода к власти Зеленского, чтобы забрать из ПриватБанка 2 млрд долларов.

«То есть олигарх прямо заявляет, что при Порошенко ему воплотить эту идею не удастся. А вот "новый президент", которого он ведет к власти, будет куда более сговорчивым и отдаст все до последнего цента. Еще и в тех купюрах, в которых заказчик пожелает. Вероятно, Коломойский и Зеленский по этому поводу уже даже имеют определенные договоренности. Поэтому эксперимент под названием "новое лицо" в кресле президента может обойтись избирателям в 2 миллиарда американских денег. Это по 50 долларов из кармана каждого украинца», – констатировала Татьяна Шустрова.

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