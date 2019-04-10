Детали Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонника русского мира

2019-04-10 18:01 183

Новый член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Харебин входил в окружение беглого олигарха и соратника экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко. Также он оказался сторонником «русского мира». Об этом с возмущением сообщают журналисты и блогеры в социальной сети Facebook.

«Александр Харебин будет отвечать за языковую и информационную политику! Это официальная инфа штаба Зеленского. То, что он ведет свою ФБ-страницу на русском – это такое. А вот биографическая справка из новости о его назначении в 15 году на должность зама гендиректора Национальной телекомпании. До 13-го – работал с Курченко», – сообщила журналистка Марьяна Пьецух.

Блогер Alex Noyt поделился ссылкой на интервью Харебина телеканалу «Прямий», в котором тогда еще будущий советник Зеленского предстает сторонником «русского мира», восхищаясь Советским Союзом.

«Как и ожидалось. Именно поэтому они так тянут с объявлением имен команды, потому что там настолько зашкваренные персонажи – что клейма негде ставить. Впрочем, по той же причине и самого Вову так усердно прячут. Фанаты сами себе все придумают, а прямой контакт мгновенно разрушит иллюзии немалого количества его поклонников», – написал он.

Журналист Виталий Гайдукевич также подчеркнул, что назначения в команде Зеленского не кажется такими странными, если вспомнить о том, что кандидата поддержали российские пропагандисты Наталья Поклонская и Владимир Жириновский.

«Что ж тут удивляться, если от Поклонской до Жирика и Зюганова все рады Зеленскому. До возвращения в СССР осталось 10 дней?» – задался вопросом журналист.

Помощница министра культуры Украины Юлия Даценко также возмутилась словами Харебина об СССР.

«Советский Союз – базовая ценность для Украины? Беда. «Новая команда» становится все ярче», – констатировала она.

В свою очередь Юрист Елена Тищенко подчеркнула, что Зеленский не может оценить все политические «многоходовки», и в случае его победы в скором времени в страну вернутся Курченко и остальные олигархи клики Януковича.

Напомним, во временя Януковича Александр Харебин был членом наблюдательного совета и операционным директором «Украинского Медиа Холдинга» после его приобретения Сергеем Курченко.

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