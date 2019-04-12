Мир Amazon уличили в массовой прослушке пользователей с помощью колонок Echo

2019-04-12 18:28 192

Amazon прослушивает записи общения пользователей с колонками Echo, чтобы улучшить цифрового помощника Alexa.

"Amazon.com Inc. нанимает тысячи людей по всему миру, чтобы помочь улучшить цифрового помощника Alexa в своей линейке колонок Echo. Команда слушает голосовые записи, сделанные в домах и офисах владельцев Echo", — сообщает Bloomberg.

После этого записи транскрибируются, аннотируются и возвращаются в программное обеспечение. Это помогает Alexa лучше понимать человеческую речь и быстрее реагировать на команды.

Уточняется, что сотрудники, которые подслушивают разговоры пользователей, подписывают соглашение о неразглашении, запрещающие им публично говорить об этой программе.

"Работа в основном однообразная. Они работают по девять часов в день, каждый рецензент анализирует до 1000 аудиоклипов в смену", — говорится в сообщении.

Например, они анализируют накопленные голосовые данные для определенных высказываний, таких как "Тейлор Свифт", чтобы указать, что пользователь имел в виду музыкального исполнителя.

В то же время, когда работники Amazon слышат что-то огорчающее, они следуют инструкциям компании, которые гласят, что "вмешательство Amazon не является их задачей".

"Вся информация обрабатывается с высокой степенью конфиденциальности, и мы используем многофакторную аутентификацию, чтобы ограничить доступ, шифрование услуг и аудит нашей контрольной среды для ее защиты", - заявили в компании.