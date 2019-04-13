Детали Известный АТОшник попустил сепаратиста и лузера «Костю Калошу» (Константина Бедового)

2019-04-13 14:00 66

Участник боевых действий на Донбассе Игорь Бржестовский (в 2014-2015 гг. служил командиром группы сопровождения милицейского спецназа Киевской области) записал видео-ответ на публичные сепаратистские и антиукраинские высказывания Константина Бедового (более известного в криминальном мире как «Костя Калоша»).

«Костя, ты дешевый фигляр и заказник, который за чужие деньги пишет и говорит всякий бред и неправду. Неужели ты думаешь, что люди ничего не понимают, что они не видят, что ты перед выборами просто отрабатываешь грязные деньги?», - риторически спрашивает участник АТО.

Также он обвинил Бедового («Костю Калошу») во лжи относительно его участия в Антитеррористической операции. «Ни в каком АТО ты не был и все об этом знают. Ты – фейковый герой, который пытается банально пиариться. Ты просто смешной лузер», - сказал в видео-обращении АТОшник.

Напомним, позорный «диванный эксперт» Константин Бедовой вызвал массовое возмущение своими постами в Фейсбук, в которых он называет украинцев предателями, изменниками и дебилами.