Мир фото В небе над Канадой сбили неизвестный летательный объект: Трюдо рассказал об инциденте

2023-02-12 10:00

 

В Канаде заявили о неизвестном летающем объекте, который NORAD обнаружил над северной частью страны. Премьер-министр Джастин Трюдо приказал уничтожить "высотный воздушный объект".

Об этом он сообщил в своем Twitter. После впечатляющего известия от NORAD в воздух поднялись и канадские, и американские силы – американский истребитель обстрелял объект.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORADCommand сбил объект над Юконом. Самолеты Канады и США были были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", — сказал Трюдо.

Ранее Североамериканское командование воздушно-космической обороны заявило, что точно идентифицировало объект, который летел на большой высоте над северной Канадой.

"Хотя в настоящее время мы не можем обсуждать подробности, связанные с этой деятельностью, обратите внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или во всех трех регионах NORAD", — заявил в субботу официальный представитель майор Оливье Галлан в электронном заявлении.

Более детальной информации от NORAD не поступало.

Как известно, этот объект является третьим известным объектом, нарушившим воздушное пространство Северной Америки за последние две недели.

subscriber subscriber

Еще по теме

Над Киевом военные сбили все 20 вражеских ракет, - КМВА

2023-01-26 16:30

Последний месяц зимы: синоптик рассказал, какой погодой удивит февраль

2023-01-19 17:30

ВСУ сбили вертолет Ка-52 и поразили пункт управления оккупантов

2023-01-18 20:00

Дуда рассказал, сколько танков Leopard Польша собирается передать Украине

2023-01-17 21:00

Еще новости в разделе "Мир"

Линии разломов после землетрясения в Турции нанесли на космическую карту

2023-02-12 12:00

фото В небе над Канадой сбили неизвестный летательный объект: Трюдо рассказал об инциденте

2023-02-12 10:00

Потерявшие из-за странного твита Маска 12 млрд долларов акционеры Tesla не смогли выиграть суд

2023-02-10 14:30

Топ ігрові автомати в українських онлайн казино

2023-02-09 15:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Линии разломов после землетрясения в Турции нанесли на космическую карту 2023-02-12 12:00
фото В небе над Канадой сбили неизвестный летательный объект: Трюдо рассказал об инциденте 2023-02-12 10:00
Потерявшие из-за странного твита Маска 12 млрд долларов акционеры Tesla не смогли выиграть суд 2023-02-10 14:30
Топ ігрові автомати в українських онлайн казино 2023-02-09 15:30