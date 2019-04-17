Детали FТ считает, что Коломойский будет собирать Зеленскому голоса в парламенте

2019-04-17 17:49 156

 

Зеленский воспользовался популистской волной, которая принесла разочарование в различных уголках мира сторонникам Брекзит и президентства Трампа. Его образ напоминает украинскую версию итальянского комика Грилло, чья партия «Движение пяти звезд» встряхнула итальянский политикум. Об этом пишетс в редакционной статье Financial times, которую цитирует Укрінформ.

По мнению британского издания, на этом сходство между комиками заканчивается. «Ведь кампания Зеленского является продуктом борьбы за власть и интриг украинской олигархической элиты. Он – популист по форме, но не по содержанию», - пишет газета.

Там отмечают, что Зеленский зависим от «своего патрона Игоря Коломойского, противоречивого олигарха, который находится под следствием в Украине и США по подозрениям в коррупции и отмывании средств». «Телеканал Коломойского 1+1 транслирует комедийный сериал Зеленского «Слуга народа», который популяризирует идею президента из народа. Он способствует полному освещению хода его кампании в реальном времени. Андрей Богдан, личный юрист Коломойского, действует как старший советник кампании Зеленского».

«Мотивы Коломойского в поддержке Зеленского не имеют ничего общего с заявленной программой. Олигарх не заинтересован в очистке украинской политики и предоставлении реальной власти народу. Он не хочет развала олигархической системы, поскольку является ее частью. Он хочет возглавить ее для собственной выгоды. Поэтому его первоочередная задача – избежание последствий краха «Приватбанка», поскольку подозревается в участии в мошеннических действиях на сумму в $ 5,5 млрд», - пишет FT.

Газета предполагает, что Зеленский является средством достижения этой цели. Ведь он «не имеет содержательной политической программы, кроме популистских слоганов». «Если он решит реализовать собственные идеи в должности, ему не хватит ресурсов, чтобы стать независимым Президентом. Он не имеет командной инфраструктуры и будет зависим от Коломойского из-за его медиа-поддержки. Без собственной политической силы Зеленскому необходим Коломойский для получения голосов в парламенте», - пишет издание.

«Но Зеленский может стать Президентом. Несмотря на заслуги Президента Порошенко в стабилизации экономики, которая находилась на грани пропасти, в проведении им необходимых реформ, надежды участников Майдана не реализованы в полном объеме», - отмечает британский журналист.

По его мнению, президентство Зеленского вместо решения указанных вопросов сведет на нет небольшой прогресс, который был достигнут. «Действия Порошенко по национализации Приватбанка стали краеугольным камнем в финансовом восстановлении Украине. Любая попытка изменить это решение приведет к значительному шагу в обратном направлении».

«Силы, которые находятся за Зеленским, представляют часть худших элементов политической системы Украины. Поэтому надежды украинцев на его избрание и желанные изменения будут утрачены. Порошенко, при всех его ошибках, обеспечил стабильное руководство и реформы. Он выиграл президентство 5 лет назад, поскольку был лучшим выбором из предложенного. Возможно, это - не то, что многие украинцы хотят услышать, но такое решение может быть актуальным и сегодня», - отмечает автор FT.

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