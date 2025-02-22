Мир Депутата парламента Финляндии лишили полномочий за антиукраинское высказывание

2025-02-22 08:28

Коалиционная партия Финляндии исключила из своего списка кандидата Иоганну Турью, которая назвала Украину частью рф. Это решение подтвердил глава регионального отделения партии Антти Ахонен, сообщает Yle.

Заявление Турьи, которое она сделала в Facebook, привлекло внимание СМИ. В нем она утверждала, что границы Украины якобы никогда официально не были подтверждены.

"Причина снятия - потеря доверия", - заявил Ахонен, добавив, что Турья также является кандидатом на местных выборах в городе Пори, и тамошняя ячейка партии примет аналогичное решение по снятию.

Политик не ответила на запросы партии дать разъяснение к своим высказываниям. В Коалиционной партии подчеркнули, что поддерживают Украину и ее оборонительную борьбу.