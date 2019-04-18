Мир Администрация Трампа засекретила всю информацию о ядерном арсенале США

2019-04-18 12:14 228

Администрация США запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Таким образом, Белый дом при Дональде Трампе отказался от практики, начатой при Бараке Обаме.

Как сообщает The New York Times, о решении Белого дома стало известно из письма, которое Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых.

Отмечается, что чиновники никак не объяснили это решение, но подчеркнули, что оно было принято после долгого обсуждения.

Так, позицию Белого дома ученые подвергли критике. Глава Ядерного информационного проекта Ханс Кристенсен назвал ее контрпродуктивной. Он считает, что у правительства нет никакой необходимости скрывать данные о ядерном арсенале страны, а решение администрации Трампа отбрасывает США на 20 лет назад в вопросе открытости информации.

Кристенсен подчеркнул, что Белый дом тем самым позволяет другим странам также скрывать данные о количестве ядерных боеголовок.

"Это особенно любопытно на фоне критики в адрес России и Китая со стороны администрации Трампа", - отметил ученый.