Детали Украинский политический блогер Анатолий Шарий выложил в сеть заявление "Посади Убийцу"

2019-04-18 19:38 204

 

Сегодня, 17 апреля, известный топовый блогер Анатолий Шарий выложил на своём канале заявление, что он намеревается посадить общественного активиста, националиста Сергея Стерненко, по делу о нанесении ранений несовместимых с жизнью, приведших к смерти нападавшего.

Напомним, что 23 Мая 2018 года, около 23:00 часов на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное нападение двое неизвестных.

Сергей во время нападения защищался ножом, в результате нападавшие ретировались бегством, Сергей догнал одного из нападавших и нанёс несколько ударов ножом, в результате парень скончался до приезда скорой помощи.

Анатолий заявил, что у него состоялись переговоры с известным политиком и адвокатом Андреем Портновым и они пришли к решению довести дело Стерненко до конца. Так как по мнению Анатолия дело было приостановлено, а именно, материалы уголовного дела были переведены в Киев и спущены на "Тормозах".

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