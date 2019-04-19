Детали Главный защитник одесской экономики находится на содержании у гражданской жены

2019-04-19 12:33 138

До 1 мая все без исключения чиновники и народный избранники должны опубликовать декларации о своих трудовых доходах. Данный документ является интересным источником информации о «праведной» жизни наших чиновников и тех, кто должен следить за соблюдением закона, к примеру, в экономической сфере.

Возьмем для изучения декларацию о доходах главы полицейского управления защиты экономики в Одесской области Алексея Семенцова. Как свидетельствует электронная декларация Семенцова, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в борьбе по защите экономического правопорядка Семенцов стал обладателем солидной недвижимости и изрядного количества других ценностей. Правда, записано все это на его гражданскую жену Кристину Семенцову. Она, как свидетельствует декларация, под крылом мужа, активно занимается предпринимательской деятельностью. Неизвестно какой, но, судя по декларации, очень успешной.

У семьи, вернее, у гражданской жены Семенцова, имеется несколько объектов недвижимости, включая две одесские квартиры площадью в 204,7 и 68,9 квадратных метра. Также имеется земельный участок в 12 соток в селе Надежда Раздельнянского района Одесской области.

Автопарк семейства также впечатляет. Гражданская супруга Семенцова ездит на Porsche Cayenne 2010 года выпуска и Toyota Avalon 2005 года. Сам же Семенцов зарегистрировал Toyota Camry 2017 года, которая, согласно данным декларации ему не принадлежит: владельцем автомобиля числится некто Кирилл Ергиев, а Семенцову он машину якобы просто дал поездить. А в 2018 году гараж семьи Семенцова пополнился новеньким Porsche Cayenne, записанным на фирму «Черноморский пантеон», единственным владельцем и руководителем которой является некто Андрей Волошин. Задекларировала авто, стоимость аналогов которого на рынке стартует от 90 тысяч долларов, тоже Кристина Исмаилова.

Согласно декларации, у Семенцова имеются дорогие часы Breguet и Ulysse Nardin. А его гражданская супруга Кристина Исмаилова задекларировала часы Zenith и Van der Bauwede.

Живет начальник полицейского управления защиты экономики в Одесской области на свою зарплату. За 2018 год она составила 204 тысячи гривен (порядка 17 тысяч гривен в месяц). Зато Кристина Исмаилова в прошлом году чуть-чуть не дотянула до статуса миллионерши. Ее доход составил 995 тысяч гривен. При этом в домашнем сейфе семьи хранится более 220 тысяч долларов и порядка 30 тысяч евро. А вот у Кристины Исмаиловой на черный день отложено 2,2 млн гривен, 25 тысяч долларов и 25 тысч евро. Так что, как говориться, скромный полицейский очень удачно подженился.