Экономика Китай нанес мощный удар по экономике рф - мировые цены на нефть резко упали

2024-11-22 15:37

Мировые цены на нефть снижаются на ухудшение перспектив спроса. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (1,37%), до $72,86 за баррель.

Между тем, декабрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на $1,11 (1,58%), до $69,27 за баррель.

Западные агентства пишут, что давление на рынок продолжают вызывать беспокойство по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти. Опубликованные на выходных данные указали на дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, при этом власти пока не озвучили новые меры стимулирования потребления.

Также отрицательным фактором для рынка нефти является укрепление курса доллара США, что снижает инвестиционную привлекательность черного золота для владельцев других валют.

"Восстановление ралли доллара вызвало негативные настроения на рынках сырья, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - Вера рынка в китайские инициативы, способные поддержать цены, также ослабла".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за прошедшую неделю количество работающих в США нефтяных буровых установок не изменилось и составило 479 единиц. Число газовых установок сохранилось на уровне 102 единиц.

Кроме того, Министерство энергетики США сообщило о покупке последних 2,4 млн баррелей нефти в стратегическом резерве страны. В 2022 году власти продали 180 млн баррелей из стратрезерва, чтобы смягчить последствия резкого роста цен на топливо. С этого времени Минэнерго США заполнило резерв примерно на 200 млн баррелей, причем с прибылью для бюджета. Теперь программа заполнения резерва завершена.