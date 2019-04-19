Детали В Одессе киевского нардепа облили нечистотами

2019-04-20 12:00 264

 

 

Одесситы организовали «теплый прием» в Горсаду киевскому «заробичанину» от Верховной Рады – нардепу Мустафе Найему.

Нардеп Мустафа с группой поддержки приехал в Одессу по приглашению группы активистов, выступающих против проекта благоустройства Летнего театра. Накануне его приезда коллега по парламенту Александр Пресман недвусмысленно намекнул, что данный приезд – чистая отработка денег, уплаченных Найему за поддержку кипиша в Горсаду.

Следует отметить, что пафосного визита киевского гостя в Горсад и обличающими речами, не получилось. При входе на Найема кто-то из одесситов вылил ведро с фекалиями. Порция «анализов» забрызгала и его группу поддержки. «Вот так нас Одесса встречает», - попытался пошутить киевский гость. Однако на этом беды Мустафы Найема не закончились. Известный активист Стас Домбровский бросил в нардепа плюшевый половой орган. Как потом признался сам Домбровский, ему стало жаль Найема, с головы которого стекали нечистоты, поэтому он бросил розовую игрушку, чтобы нардеп смог утереть лицо.

После такого приема, пресс-конференции не получилось. Журналисты, отсняв «жаренный материал» побежали передавать в свои СМИ. А киевский гость пошел искать место, где можно было бы принять душ. Вот такая история «с душком» приключилась сегодня в Одессе с народным депутатом Мустафой Найемом.

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