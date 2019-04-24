Мир Экс-премьера и его жену начали судить за растрату бюджетных денег

2019-04-24 14:46 294

Спустя более двух лет после начала расследования, которое привело к отставке Франсуа Фийона, следственные судьи распорядились о проведении судебного разбирательства в отношении него и его супруги Пенелопы.

"Трое судей финансового центра Парижа отправили супружескую чету, а также бывшего заместителя Фийона в Национальном собрании, Марка Жуло, в уголовный суд", - сообщает Le Point со ссылкой на источник в суде.

По данным AFP, суд готовится открыть в отношении пары дело о фиктивном трудоустройстве. Бывший кандидат в президенты Фийон обвиняется в растрате государственных средств, сокрытии растраты государственных средств, злоупотреблении корпоративной собственностью и невыполнении обязательств по представлению отчетности Высшим органом власти в отношении прозрачности общественной жизни, сообщает AFP.

Его жена обвиняется в соучастии и сокрытии незаконного присвоения государственных средств и сокрытии злоупотреблений корпоративными активами.

Напомним, скандал вокруг Франсуа Фийона разразился в январе 2017 года, французские СМИ начали расследовать злоупотребления бюджетными средствами. Нарушения были связанны с фиктивным трудоустройством супруги экс-премьера. Журналисты опубликовали информацию о том, что Пенелопа Фийон получила 680 тыс. евро за период 1986-2013 лет, формально числясь на работе в парламенте, но реально не исполняя там никаких обязанностей.