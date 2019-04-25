Детали Политический эксперт - закон о языке принят с нарушением Конституции

2019-04-25 12:32 234

Политический эксперт Елена Дьяченко утверждает,что языковой закон голосуют с нарушением. Об этом она написала на своейстранице в Фейсбук.

«Языковой закон сегодня голосовался с нарушениемконституционной процедкры голосования, а именно требования ст 84 Конституцииголосовать лично.

Это основание для представления в Конституционный Суд опризнании его неконституционным.

Напомню прошлый языковой законКолесниченко-Кивалова был год назад отменен КСУ именно из за нарушенияпроцедуры голосования а не по сути. На моем видео - фракция Воля народапомогает установить демократию»

 

 

 

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