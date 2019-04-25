Детали Кулик обвинил заместителей Луценко в саботаже расследования дела «вышек Бойко»

2019-04-25 13:05 309

Замначальника департаменте международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик обвинил заместителей генпрокурора Евгения Енина и Алину Стрижевскую в саботаже расследования о коррупции в НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующий рапорт на имя Юрия Луценко опубликовал журналист Александр Дубинский.

В документе прокурор утверждает, что Луценко и два его заместителя разваливают дело о краже 404 млн долларов (дело «вышек Бойко»). Якобы Стрижевская использует служебное положение в пользу нардепа от «БПП» Александра Грановского, а также Игначенко и Фролова. Последним вручили подозрения в завладении средствами газовиков при закупке буровых установок.

Формально речь идет о пересмотре подозрения нардепу от «Оппоблока» Евгению Бакулину. Кулик утверждает, что генпрокурор лично согласовывал текст документа для снятия неприкосновенности, поэтому пересматривать это нет смысла.
Кроме того, ходатайство адвоката политика поступило к Луценко 22 апреля, но не регистрировалось в течение суток, пока не был назначен механизм его рассмотрения именно в интересах заинтересованных лиц.

Кулик заявил, что адвокаты сообщили представителям группы прокуроров, что в обмен на пересмотр подозрения нардеп Бакулин готов финансировать политическую партию в интересах президента Петра Порошенко.
Якобы ранее Луценко не реагировал на предыдущие рапорты Кулика, что подтверждает его соучастие.+

Отметим, после поступления рапорта зампрокурора Евгений Енин подал в отставку.

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