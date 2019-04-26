Украина Климкин назвал реальные причины увольнения Чрезвычайного Посла Украины в Молдове

2019-04-26 15:36 372

Глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook прокомментировал увольнение посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

"Меня многие спрашивают относительно новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст", - говорится в сообщении.

Министр также поблагодарил Гнатишин за профессиональную работу.

Напомним, Иван Гнатишин — украинский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Молдова в 1996-2000 и с 2015 по 2019.

Ранее также сообщалось, что Порошенко уволил Александра Овчарова с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Сенегал и по совместительству посла в Габонской Республике, Республике Кот-д'Ивуар и Республике Либерия.