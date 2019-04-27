Мир Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei

2019-04-27 13:00 252

 

Никто из разведок, которые входят в группу стран Five Eyes, не будут использовать технологии Huawei в наиболее «чувствительных» частях своих телекоммуникационных сетей.

Об этом заверяет Робб Джойс (Rob Joyce), представляющий Агентство национальной безопасности США во время конференции, состоявшейся в Глазго (Шотландия).

Конференция в Глазго была посвящена дискуссии о проблемах безопасности технологий Huawei в сетях 5G.

Напомним, это заявление США было сделано после того как накануне в разведке Британии допустили возможность использования в своих сетях технологий 5G Huawei, но только в «отдельных частях», а в целом подтвердили гарантии блокировать по всей системе.

«Любые разногласия насчет Huawei не будут угрожать обмену разведданными между пятью нашими основными союзниками», - заверяет  Кирэн Мартин (Ciaran Martin), возглавляющий Центр национальной кибербезопасности Британии.

Кирэн Мартин подчеркнул: «Страны Группы Five Eyes не будут использовать технологии от стран, представляющих угрозу национальной критической инфраструктуре».

Напомним, в Группу стран Five Eyes, разведки которых ведут постоянный мониторинг за Китаем, входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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