Мир Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию

2019-04-27 10:30 402

 

В субботу, 27 апреля, за день до Пасхи, православные всего мира ждут схождения священного огня в Иерусалиме. Схождению Благодатного огня обычно предшествует богослужение в Иерусалимском храме Гроба Господня.

В службе традиционно участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Считается, что Благодатный огонь является древнейшим символом нерукотворного света Воскресения Христова. О нем говорил еще апостол Петр. Кроме того, Благодатный огонь - сакральная святыня для верующих. Появление священного огня накануне Пасхи считается чудом.

Правда, таковым его официально не считают католики.

Судя по прошлому году, великое явление, как правило, происходит в период с 13 до 15 часов.

Традиционно, в эфире канала "Интер" ожидается трансляция главных событий пасхальных дней. Так, 12:45 начнется прямая трансляция схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня из Иерусалима. А в 23:00 в эфире "Интера" покажут прямую трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

На канале "Украина" трансляция Пасхального Богослужения начнется 27 апреля в 23:30.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Победа Зеленского: когда пройдет инаугурация

2019-04-21 22:33 1821

видео Нотр-Дам в огне: пожар уничтожил знаменитый Собор Парижской Богоматери

2019-04-15 21:37 12147

Дождливо и прохладно: когда в Украине потеплеет

2019-04-12 08:24 5238

В ЦИК сказали, когда объявят официальные результаты голосования

2019-04-01 16:30 1932

Еще новости в разделе "Мир"

Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan

2019-04-27 14:00 333

Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei

2019-04-27 13:00 252

В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке

2019-04-27 12:30 228

Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата

2019-04-27 12:00 297
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan 2019-04-27 14:00 333
Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei 2019-04-27 13:00 252
В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке 2019-04-27 12:30 228
Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата 2019-04-27 12:00 297

Лента

15:00 Прогноз на субботу: в Украине тепло и дождливо
14:30 Гройсман раскрыл детали неформальной встречи с Зеленским
14:00 Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan
13:30 Телефонные террористы пригрозили взорвать Владимирский собор на Пасху
13:00 Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei
12:30 В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке
12:00 Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата
11:30 Церкви на Пасху будут охранять 20 тысяч силовиков
11:00 Киев готовит санкции против РФ из-за паспортов
10:30 Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию