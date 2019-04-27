Мир Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию

2019-04-27 10:30 402

В субботу, 27 апреля, за день до Пасхи, православные всего мира ждут схождения священного огня в Иерусалиме. Схождению Благодатного огня обычно предшествует богослужение в Иерусалимском храме Гроба Господня.

В службе традиционно участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Считается, что Благодатный огонь является древнейшим символом нерукотворного света Воскресения Христова. О нем говорил еще апостол Петр. Кроме того, Благодатный огонь - сакральная святыня для верующих. Появление священного огня накануне Пасхи считается чудом.

Правда, таковым его официально не считают католики.

Судя по прошлому году, великое явление, как правило, происходит в период с 13 до 15 часов.

Традиционно, в эфире канала "Интер" ожидается трансляция главных событий пасхальных дней. Так, 12:45 начнется прямая трансляция схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня из Иерусалима. А в 23:00 в эфире "Интера" покажут прямую трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

На канале "Украина" трансляция Пасхального Богослужения начнется 27 апреля в 23:30.