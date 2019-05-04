Детали Новинский - мы будем поддерживать все инициативы Зеленского направленные на мир и развитие Украины

2019-05-04 19:00 132

 

«Дольше всего на встрече с Президентом мы обсуждали дату инаугурации. Эта дата назначается парламентом, однако согласовывается с президентом». Своими впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским поделился глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский. На встрече обсуждалось несколько вопросов. Самым важным по мнению Новинского было обсуждение мира в Украине. Он заверил президента, что фракция Оппозиционного блока будет поддерживать любые инициативы Зеленского, направленные на прекращение войны. «Мы хотим, чтобы законы о выполнении минских соглашений были как можно быстрее проголосованы, чтобы и с той и с другой стороны на Востоке прекратили гибнуть люди». Следующая важная тема-принятие нового избирательного кодекса. Старая система, как уже отмечал Новинский –основа политической коррупции, поэтому пропорциональная система с открытыми списками должна стать новым форматом парламентских выборов в стране.

Возвращаясь к инаугурации, глава фракции Оппозиционный блок сообщил, что Владимир Зеленский предложил дату 19 мая и скорее всего на заседаниях фракций 13 и 14 мая эта дата будет согласована.

Относительно отсутствия на встрече с президентом глав некоторых фракций, Новинский отказался комментировать вероятную причину этого, заявив, что свое уважение его фракция к президенту высказала. «Также мы пожелали президенту успеха. Потому что будет успешен он на своем посту-будет успешная Украина». Также его фракция поддержит все инициативы президента, направленные на эту цель. Однако, если политика Порошенко будет продолжаться, то фракция будет в оппозиции.

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