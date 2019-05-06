Мир Самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязи

2019-05-06 18:52 198

 

Пассажирский лайнер А-320 компании "Аэрофлот" подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи", - сказал источник.

Авиадиспетчеры выясняют ситуацию на борту самолета.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Накануне в столичном аэропорту "Шереметьево" потерпел катастрофу другой лайнер "Аэрофлота" - SSJ-100, вылетевший в Мурманск, но вскоре вернувшийся обратно, как сообщалось, после возникновения проблем со связью. В результате жесткой посадки самолет загорелся. От пожара погиб 41 человек.

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