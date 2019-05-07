Политика Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко и Рубана

2019-05-07 17:30 180

Броварской районный суд Киевской области отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По полученным данным, ходатайства о повторном аресте прокуроры подали заранее до начала судебного заседания во вторник, 7 мая.

"Суд вновь отказался рассматривать обоснованное ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых народного депутата Украины Савченко и гражданина Рубана", - говорится в сообщении.