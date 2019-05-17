Детали Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ

2019-05-17 10:19 213

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко перед уходом со своего поста пытается выжать максимум политических бонусов из скандала с задержанием экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова. Об этом журналистам рассказали в Администрации главы государства, сообщает «Открытая Украина».

В кулуарах Банковой также подтвердили журналистам, что люди из близкого окружения Порошенко открытием дела против Аллерова поставили некий предохранитель от открытия новых антикоррупционных дел против высокопоставленных чиновников и против самого владельца «Рошен» после того, как Владимир Зеленский вступит в полномочия главы государства.

«Фактически директор НАБУ Артем Сытник вроде как независимая фигура, но мы же понимаем, что дела так просто не появляются. До окончания полномочий Порошенко фактически остались считанные дни, и окружение гаранта сейчас идет на выжимку максимума дивидендов от показательной порки бывшего руководителя Нацгвардии, чтобы с флагом «борьбы с коррупцией за 5 лет» он мог идти на выборы в Раду во главе со своей партией БПП», - поделился на условиях анонимности один из источников в АП.

При более скрупулезном рассмотрении очередного так называемого «антикоррупционного» дела возникает множество нестыковок и становятся очевидными политические подоплеки в этом процессе, отмечает СМИ.

В кулуарах Верховной Рады народные депутаты также подтверждают, что в круг лиц, которым сейчас выгоден скандал вокруг Нацгвардии и застройщика, помимо действующего президента Порошенко входят еще и Свинарчуки, которые стали фигурантами громкого дела о многомиллионной коррупции в системе «Укроборонпрома». То есть «дело Нацгвардии» - это козырь для узкого круга из окружения Порошенко.

Этим козырем после ухода Порошенко из власти подконтрольные силовые структуры смогут перебивать потенциальные уголовные дела против нынешних высокопоставленных лиц и топ-коррупционеров, которые проворачивают не многомиллионные, а миллиардные оборутки, сидят на коррупционных потоках, которые при президентстве Порошенко так никуда и не делись.

Кроме того скандал с «коррупцией» в Нацгвардии выгоден также и самому директору НАБУ Артему Сытнику, который планирует остаться в своих должностях при новом президенте Владимире Зеленском. Так сказать, публично попиарился перед новым гарантом, отмечает «Открытая Украина».

Помимо того, как утверждает издание, в силовых ведомствах честные сотрудники неофициально подтверждают, что напоследок Сытник решил «потрусить» Нацгвардию и ряд крупных застройщиков, чтобы успеть распилить недвижимость и земельные участки, которые фигурируют в тех или иных уголовных производствах. В частности, это в первую очередь касается Киева, где земля стоит миллионы долларов. Не исключено, что за этим всем тоже стоит близкое окружение гаранта.

«Таким образом, НАБУ стала марионеткой в руках доживающего последние дни власти Порошенко и его ставленников. Станет ли это «последним делом» для любителя самопиара председателя Сытника — покажет время. А также суд, который должен поставить жирную точку на карьере таких «антикоррупционеров», - резюмирует «Открытая Украина».