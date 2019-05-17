Детали Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ

2019-05-17 10:19 213

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко перед уходом со своего поста пытается выжать максимум политических бонусов из скандала с задержанием экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова. Об этом журналистам рассказали в Администрации главы государства, сообщает «Открытая Украина».

В кулуарах Банковой также подтвердили журналистам, что люди из близкого окружения Порошенко открытием дела против Аллерова поставили некий предохранитель от открытия новых антикоррупционных дел против высокопоставленных чиновников и против самого владельца «Рошен» после того, как Владимир Зеленский вступит в полномочия главы государства.

«Фактически директор НАБУ Артем Сытник вроде как независимая фигура, но мы же понимаем, что дела так просто не появляются. До окончания полномочий Порошенко фактически остались считанные дни, и окружение гаранта сейчас идет на выжимку максимума дивидендов от показательной порки бывшего руководителя Нацгвардии, чтобы с флагом «борьбы с коррупцией за 5 лет» он мог идти на выборы в Раду во главе со своей партией БПП», - поделился на условиях анонимности один из источников в АП.

При более скрупулезном рассмотрении очередного так называемого «антикоррупционного» дела возникает множество нестыковок и становятся очевидными политические подоплеки в этом процессе, отмечает СМИ.

В кулуарах Верховной Рады народные депутаты также подтверждают, что в круг лиц, которым сейчас выгоден скандал вокруг Нацгвардии и застройщика, помимо действующего президента Порошенко входят еще и Свинарчуки, которые стали фигурантами громкого дела о многомиллионной коррупции в системе «Укроборонпрома». То есть «дело Нацгвардии» - это козырь для узкого круга из окружения Порошенко.

Этим козырем после ухода Порошенко из власти подконтрольные силовые структуры смогут перебивать потенциальные уголовные дела против нынешних высокопоставленных лиц и топ-коррупционеров, которые проворачивают не многомиллионные, а миллиардные оборутки, сидят на коррупционных потоках, которые при президентстве Порошенко так никуда и не делись.

Кроме того скандал с «коррупцией» в Нацгвардии выгоден также и самому директору НАБУ Артему Сытнику, который планирует остаться в своих должностях при новом президенте Владимире Зеленском. Так сказать, публично попиарился перед новым гарантом, отмечает «Открытая Украина».

Помимо того, как утверждает издание, в силовых ведомствах честные сотрудники неофициально подтверждают, что напоследок Сытник решил «потрусить» Нацгвардию и ряд крупных застройщиков, чтобы успеть распилить недвижимость и земельные участки, которые фигурируют в тех или иных уголовных производствах. В частности, это в первую очередь касается Киева, где земля стоит миллионы долларов. Не исключено, что за этим всем тоже стоит близкое окружение гаранта.

«Таким образом, НАБУ стала марионеткой в руках доживающего последние дни власти Порошенко и его ставленников. Станет ли это «последним делом» для любителя самопиара председателя Сытника — покажет время. А также суд, который должен поставить жирную точку на карьере таких «антикоррупционеров», - резюмирует «Открытая Украина».

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Генпрокуратуре начали допрашивать главу НАБУ Артема Сытника по делу о выборах

2019-05-10 11:14 885

документ Европейские СМИ извинились за скандальные заголовки о Владимире Зеленском

2019-04-25 13:14 804

Хищения в оборонке: в НАБУ заявили о завершении служебного расследования

2019-04-23 19:00 969

видео Активісти вимагають від НАБУ розслідування оборудок, до яких причетний голова київської обласної ДФС Олексій Кавилін

2019-04-19 13:47 1722

Еще новости в разделе "Детали"

АНОНС 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony»

2019-05-17 12:04 99

Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ

2019-05-17 10:19 213

18 травня на головній сцені Національної оперети відбудеться епохальна рок-опера «Біла ворона»

2019-05-15 20:00 771

Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля

2019-05-15 18:53 777
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

АНОНС 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony» 2019-05-17 12:04 99
Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ 2019-05-17 10:19 213
18 травня на головній сцені Національної оперети відбудеться епохальна рок-опера «Біла ворона» 2019-05-15 20:00 771
Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019-05-15 18:53 777

Лента

13:14 Стало известно, какие украинские банки могут потерять лицензии в 2019 году
12:41 В Персидский залив вошли ударные эсминцы США с крылатыми ракетами Tomahawk
КАРТА 12:13 В зоне ООС снова применили запрещенное оружие, погиб украинский солдат
АНОНС 12:04 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony»
11:40 Спикер Парубий объявил, что коалиция в Раде прекратила свое существование
11:12 Порошенко отправил в отставку замглавы Администрации президента Константина Елисеева
10:43 Народный Фронт Яценюка срочно развалил Коалицию - будут ли досрочные выборы в Верховную Раду
10:19 Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ
10:11 Порошенко сдался - подписал указ №228 об инаугурации президента Зеленского
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области