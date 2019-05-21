Политика Зеленский вызвал "на ковер" в АП подавшего в отставку министра обороны Полторака

2019-05-21 10:41 315

Ранее министр подал рапорт на увольнение новоизбранному Верховному главнокомандующему.

Министра обороны Украины Степана Полторака вызвал к себе новый Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник под АП рассказал журналистам сам Полторак, передает УНН.

"Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил Полторак.

На вопрос о том, почему он сегодня пришел в Администрацию Президента, Полторак ответил, что его "вызвал президент Украины".

"Я решение такое для себя принял, об этом сказал Президенту еще позавчера, до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог ее написать раньше, потому что Владимир Александрович стал Президентом только вчера", - объяснил причины увольнения Полторак.

Он отметил, что после инаугурации дождался, когда Зеленский стал Президентом Украины, тогда подал ему рапорт на увольнение.

"Потому что я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны, и подавать предложения в Верховную Раду на назначение", - сказал министр.