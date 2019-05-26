Детали Парламентский комитет по ТЭК "прогнулся" под Коломойского

2019-05-26 18:22 219

 

Глава комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верхвной Рады Александр домбровский и член комитете-представитель "Самопомощи" Лев Пидлисецкий в интересах Игоря Коломойского зарегистрировали законопроект о переносе своевременного запуска рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года.

Об этом пишет Олигарх медиа в статье "Коломойский хочет посадить Ахметова на тарифную диету".

По словам журналиста, 22 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10318, которым предлагается внести корректировки в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Главное предлагаемое изменение – перенос срока внедрения новой модели энергорынка, подразумевающей переход от ручного регулирования тарифов на электроэнергию к рыночному ценообразованию. "Так, если раньше планировалось, что на новых условиях энергетики заработают с 1 июля 2019 г, то в упомянутом законопроекте, авторами которого являются нардеп от БПП Александр Домбровский и представитель «Самопомичи» Лев Пидлисецкий, предусмотрен перенос даты пуска новшества на три месяца – до 1 октября".

Как пишет СМИ, народные депутаты объясняют такой шаг якобы неготовностью рынка к запуску, а также возможным ростом тарифов на электроэнергию для населения. "Задекларированная нардепом забота о рядовых украинцах в качестве главной причины законопроекта вызывает сомнение. Переход на рыночное ценообразование электроэнергии касается исключительно бизнеса (производителей энергии и ее промышленных потребителей). Прямого влияния на население (домохозяйства) внедрение новой модели энергорынка не окажет, поскольку закон «О рынке электроэнергии» подразумевает для них работу в режиме так называемых специальных обязанностей (ПСО). Режим ПСО подразумевает продажу электричества, необходимого бытовым потребителям, по сниженному тарифу", - пишет издание.

Как заявил Игорь Коломойский в интервью Украинской правде, введение рынка электроэнергии должно быть отменено.

Напомним, на днях в эфире канала Эспрессо инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что заинтересованным в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии является бизнесмен Игорь Коломойский, поскольку именно он контролирует ферросплавные заводы, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии.

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