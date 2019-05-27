Детали Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля

2019-05-27 19:20 210

 

Мэр города Славутич (Киевская область) Юрий Фомичев заявил, что от своевременного внедрения энергетической реформы зависят судьбы десятков миллионов украинцев.

Об этом Фомичев сообщил в своем письме на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона, председателя профильного комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Верховной Рады Украины Александра Домбровского и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко.

"Старт энергетической реформы согласно закона запланирован на 1 июля 2019 года. Однако, сейчас сложилась ситуация при которой европейское будущее Украины ставится под вопрос. Некоторые заангажированные стороны пытаются замедлить процесс реализации необходимых стране реформ, тормозят процесс интеграции страны в европейское сообщество", - указано в письме.

 

 "Позитивные последствия от своевременного начала реформы энергорынка очевидны. Готовность большинства участников рынка действовать по новым правилам есть. За два года после принятия закона "О рынке электроэнергии" сделано чрезвычайно много для энергетической безопасности и энергетической независимости Украины. Остается сделать лишь одно – объединиться, проявить политическую волю и завершить процесс", - подчеркнул Фомичев.

Как сообщалось, в НАЭК "Энергоатом" считают нецелесообразным перенос даты запуска нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в письме президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на имя заместителя председателя парламентского комитета по вопросам ТЭК Александра Домбровского.

Полномасштабный рынок электроэнергии согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии", имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года, – вице-президент Еврокомиссии Шефчович

2019-05-27 17:07 228

фото На новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло

2019-05-27 16:30 645

видео Вышло первое видео нашумевшего фильма "Терминатор: Темные судьбы"

2019-05-24 19:34 885

У Зеленского назвали нового главу СНБО

2019-05-22 16:30 810

Еще новости в разделе "Детали"

Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля

2019-05-27 19:20 210

Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года, – вице-президент Еврокомиссии Шефчович

2019-05-27 17:07 228

В електроенергетиці вже запущені незворотні процеси, які унеможливлюють відтермінування старту ринку, – Трохимець

2019-05-27 16:54 261

Нардеп Кодола от имени Зеленского собирает деньги с бизнесменов в Черниговской области

2019-05-27 14:27 396
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля 2019-05-27 19:20 210
Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года, – вице-президент Еврокомиссии Шефчович 2019-05-27 17:07 228
В електроенергетиці вже запущені незворотні процеси, які унеможливлюють відтермінування старту ринку, – Трохимець 2019-05-27 16:54 261
Нардеп Кодола от имени Зеленского собирает деньги с бизнесменов в Черниговской области 2019-05-27 14:27 396

Лента

22:00 В Украине больше не будет риелторов
21:30 Парубий о Зеленском: Он никак не может почувствовать ответственность
21:00 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
20:30 В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала"
20:00 Будущее "Укроборонпрома": у Зеленского сделали заявление
19:30 Отказ от сотрудничества с МВФ крайне опасен для Украины – советник Зеленского
19:20 Город атомщиков призывает ввести новый рынок элекроэнергии с 1 июля
19:00 Автомобиль какого цвета нагревается на солнце сильнее
18:30 Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте
18:00 Названа предварительная причина бунта в одесской колонии