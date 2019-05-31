Мир ФБР арестовала приютившего двоих нелегалов американца, ему грозит 20 лет тюрьмы

2019-05-31 14:15 255

Житель Аризоны Скотт Уоррен, обвиняемый в укрывательстве двух нелегальных мигрантов, может получить 20 лет тюрьмы, в случае, если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения. 

"Уоррену предъявлено три обвинения в совершении уголовного преступления за предполагаемую перевозку, укрытие и сокрытие мужчин в деле, которое может создать прецедент в отношении предоставления помощи гражданами США лицам, которые нелегально пересекают американскую границу", -  сообщает Reuters.

Адвокат Скотта Уоррена сказал, что его клиент давал людям еду, воду и укрытие в рамках его работы, чтобы предотвратить смерть мигрантов в суровых южных пустынях Аризоны. Юрист убежден, что Уоррен действовал "прямо и полностью" в соответствии с законом.

 Погранпатруль США арестовал Уоррена во время рейда в январе 2018 года возле Ахо, штат Аризона, после того, как полицейские обнаружили двух мигрантов, которые скрывались в здании, используемом гуманитарными группами.

Уоррену было предъявлено обвинение после того, как бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс дал указание прокурорам определить приоритетность дел, связанных с укрытием мигрантов. Если он будетпризнан виновным по всем статьям, получит более 20 лет тюрьмы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически

2019-05-27 08:11 11115

Глава Пентагона внес ясность в вопрос отправки военного контингента на Ближний Восток

2019-05-24 20:29 891

Сенат США может увеличить финансирование украинской оборонки до 300 миллионов

2019-05-24 14:14 600

Истребители США легко перехватили шесть военных самолетов РФ около Аляски

2019-05-23 15:46 720

Еще новости в разделе "Мир"

В Северной Корее расстреляли дипломатов из-за провала переговоров с Трампом

2019-05-31 16:29 180

ФБР арестовала приютившего двоих нелегалов американца, ему грозит 20 лет тюрьмы

2019-05-31 14:15 255

Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном

2019-05-31 12:41 288

Врачи объяснили, почему лицо лучше не мыть в душе

2019-05-30 16:30 858
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Северной Корее расстреляли дипломатов из-за провала переговоров с Трампом 2019-05-31 16:29 180
ФБР арестовала приютившего двоих нелегалов американца, ему грозит 20 лет тюрьмы 2019-05-31 14:15 255
Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном 2019-05-31 12:41 288
Врачи объяснили, почему лицо лучше не мыть в душе 2019-05-30 16:30 858

Лента

17:33 У Зеленского дали разъяснения по новым мирным переговорам с РФ
16:29 В Северной Корее расстреляли дипломатов из-за провала переговоров с Трампом
фото 15:37 Лучшими монетами Украины признаны шестигранные серебряные пятерки
15:00 Коломойский руками СБУ и СНБО хочет свернуть рынок электроэнергии, - блогер
14:43 Антонио Конте возглавил миланский Интер - стали известны детали контракта
14:15 ФБР арестовала приютившего двоих нелегалов американца, ему грозит 20 лет тюрьмы
13:42 Президент откровенно заявил, что не заслуживает импичмента
13:14 У Зеленского признали, что не могут принять и рассмотреть больше тысячи резюме
12:41 Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном
12:13 Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского