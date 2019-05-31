Мир ФБР арестовала приютившего двоих нелегалов американца, ему грозит 20 лет тюрьмы

2019-05-31 14:15 255

Житель Аризоны Скотт Уоррен, обвиняемый в укрывательстве двух нелегальных мигрантов, может получить 20 лет тюрьмы, в случае, если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения.

"Уоррену предъявлено три обвинения в совершении уголовного преступления за предполагаемую перевозку, укрытие и сокрытие мужчин в деле, которое может создать прецедент в отношении предоставления помощи гражданами США лицам, которые нелегально пересекают американскую границу", - сообщает Reuters.

Адвокат Скотта Уоррена сказал, что его клиент давал людям еду, воду и укрытие в рамках его работы, чтобы предотвратить смерть мигрантов в суровых южных пустынях Аризоны. Юрист убежден, что Уоррен действовал "прямо и полностью" в соответствии с законом.

Погранпатруль США арестовал Уоррена во время рейда в январе 2018 года возле Ахо, штат Аризона, после того, как полицейские обнаружили двух мигрантов, которые скрывались в здании, используемом гуманитарными группами.

Уоррену было предъявлено обвинение после того, как бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс дал указание прокурорам определить приоритетность дел, связанных с укрытием мигрантов. Если он будетпризнан виновным по всем статьям, получит более 20 лет тюрьмы.