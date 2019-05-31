Детали Коломойский руками СБУ и СНБО хочет свернуть рынок электроэнергии, - блогер

2019-05-31 15:00 216

Рынок электроэнергии пытаются похоронить, используя СБУ и СНБО. Об этом написала на своей страничке в Фейсбук блогер Дана Яровая.

“СБУ, в лице временно исполняющего обязанности Ивана Баканов, который до этого возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского, который ни разу не человек (Коломойского) Президента Украины В.А. Зеленского, направил письмо, общий смысл которого « Хьюстон у нас проблемы» главе СНБО Данилюку, который тоже вот ни разу не человек (Коломойского) Президента Украины В.А. Зеленского. В письме очень долго, нудно и канцелярским языком уверяют всех нас в целом и друг друга в частности, что вступление в силу закона Украины “О рынке электроэнергии», с 01.07.2019 просто ставит под угрозу всю энергетическую систему страны”, - пишет автор.

Запуск рынка выгоден Украине. Это прозрачный и понятный рынок. Но в этом совершенно не заинтересован Игорь Коломойский, рассчитывающий получать электроэнергию для своих предприятий по льготному тарифу.

“Хотелось бы как-то объяснить господину Президенту и его людям, что интересы Коломойского, а именно льготные тарифы, по которым поставляют электроэнергию на энергоэффективные производства Игоря Валерьевича, это не угроза всей энергетической системе страны. Это поступление в бюджет десятков миллионов гривен. И да, для Игоря Валерьевича, это может и быть личной трагедией, но абсолютно точно это профит для Украины”, - подчеркивает автор.

Она пишет, что рынок не удалось торпедировать руками депутатов. Накануне они отказались рассматривать вопрос о переносе запуска с 1 июля на 1 октября. Поэтому противники рынка решили пойти другим путем - затормозить его через СНБО, заседание которого состоится сегодня.

“Назначено заседание СНБО на тему трагедии на шахте под Львовом, но есть вероятность, что будет ставиться вопрос о оглашении чрезвычайного положения в энергетике. И если его проголосуют, то Закон с 1.07.2019 года не вступит в силу. Тогда бизнесам Игоря Валерьевича точно ничего не угрожает. Только как это связанно с энергетической безопасностью страны?” - задаётся вопросом автор.

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