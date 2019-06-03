Экономика НБУ повысил официальный курс доллара

2019-06-03 17:00 288

 

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 2695,4834 гривен за 100 долларов (+10,0139 гривен).

При этом курс доллара на 3 июня составляет 2685,4695 гривен за 100 долларов.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 3 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 26,93 грн/доллар, курс в покупке до 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,07 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,11 гривен за евро.

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