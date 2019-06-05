Детали Карен Тер-Оганов: бизнес-сообщество способно вывести США, Россию и ЕС из затяжного санкционного кризиса

2019-06-05 20:00 222

Бизнес должен стать драйвером развития и улучшения политических и экономических отношений между США, Россией и Евросоюзом, которые значительно пострадали из-за введения двусторонних экономических санкций. Такое мнение высказал член экспертного совета Международного центра исследования санкций (МЦИС) Карен Тер-Оганов.

По данным Минэкономразвития России, наибольший ущерб от санкций приходится на ЕС ($2,42 миллиарда), США ($1,168 миллиарда), Украину ($775 миллионов), Турцию ($713 миллионов) и Индию ($377 миллионов). Лидерами по количеству введённых в отношении России мер стали ЕС, Украина и Индия. Общий объём ущерба от санкционного режима для российской экономики составил $6,3 млрд, то есть примерно 0,4% от ВВП России.

По словам эксперта, экономические показатели свидетельствуют о необходимости разрушения санкционных и таможенных преград между странами.

«Бизнес, несмотря на политические противоречия, способен стать драйвером развития и улучшения межгосударственных отношений. И, конечно, данная экономическая ситуация в двусторонних и многосторонних отношениях лишь свидетельствует о том, что в Европе в 2019 не должно быть никаких границ для передвижения товаров, услуг финансовых и человеческих ресурсов. Интересы и позиции европейского бизнеса, ориентированного на сотрудничество с Москвой, необходимо защищать и отстаивать через экспертно-аналитические и медийные структуры», – сказал эксперт.

Тем не менее, по его словам, политические резоны властей, к сожалению, не всегда идут навстречу конструктивным идеям предпринимательского сообщества об отмене санкций. «В политологической литературе это явление (санкции в убыток своим производителям и рынку) именуют почти оригинальным термином – «европейский парадокс». Данная политика ослабляет не только значимость и влияние, но саму субъектность ЕС как геополитического игрока», – отметил Карен Тер-Оганов.

Сильнее всего, по словам международных экспертов, от экономических санкций США, введённые против России, пострадала экономика Германии. Санкции нанесли наибольший ущерб не столько торговым отношениям между РФ и ФРГ, сколько экономике Германии в целом, считает эксперт МЦИС, депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Немецкие граждане, в первую очередь, средний бизнес, очень сильно пострадали от антироссийских санкций, которые были навязаны Германии Евросюзом и США. Эти действия сильно ударили по предпринимателям и снизили доходы немцев», - пояснил Гердт. По его словам, одна из причин популярности правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» - это требование о снятии санкций против России.

Гердт привёл данные исследования Кильского института мировой экономики, согласно которым ежемесячный ущерб от санкций против России составляет $727 млн, а это 0,8% от всего объёма экспорта. Таким образом, на Германию приходится почти 40% убытков западных стран, в то время как другие ключевые геополитические субъекты, такие как Великобритания, США и Франция, гораздо меньше подвержены угрозам, считают в институте.

Немецкие компании, зарегистрированные в РФ, инвестировали в её экономику в 2019 году 628 млн евро – об этом свидетельствуют данные опроса Восточного комитета немецкой экономики, проведённого совместно с внешнеторговой палатой России и Германии. По данным опроса, 52% немецких фирм выступают за постепенное снятие санкций Запада в отношении России, а около 43% требуют их немедленной отмены. В исследовании приняли участие 168 крупнейших немецких компаний, работающих в России, с суммарным оборотом в 23 млрд евро.

«Для немецкого бизнеса российский рынок крайне важен. И, несмотря на чисто политический аспект кризиса между Россией и Западом, бизнес оказался самым сильным связующим звеном между Россией и Германией, РФ и ЕС», – заявил Гердт. Несмотря на режим санкций, с 2017 товарооборот между РФ и Германией снова растёт, -добавил он.

СПРАВКА

Международный центр исследования санкций (МЦИС) был учреждён Фондом развития современной дипломатии. Миссия Центра – помогать государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесённые из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причинённый ущерб. Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного Центра в мае 2019 подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии. На очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.