Политика Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака

2019-06-06 18:00 120

 

После провальных голосований за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака Верховная Рада не поддержала и отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. За соответствующее решение проголосовали только 78 народных депутатов.

Напомним, что чиновники, чьи отставки 6 июня рассматривал парламент, в Верховную Раду не пришли. Однако в сессионный зал прибыл представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В документе отмечалось, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

6 июня Верховная Рада провалила голосование по отставке министра иностранных дел Павла Климкина. За соответствующее решение в парламенте на нашлось голосов.

Не поддержали парламентарии и уход с занимаемой должности главы Минобороны Степана Полторака. За это решение проголосовали только 67 нардепов.

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