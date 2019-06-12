Детали ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ

2019-06-12 17:56 147

 

Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии.

Об этом в эфире винницкого телеканала "Вита" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но! Нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность - это наш фактор роста. И мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Напомним, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения. Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Гройсман назвал безумцами судей, приостановивших лицензию авиакомпании SkyUp

2019-06-12 15:14 234

Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек "лыжных инструкторов"

2019-06-10 18:35 711

Кабмин решил по-другому формировать цены на газ для населения

2019-06-05 17:30 1536

План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля

2019-06-05 16:02 897

Еще новости в разделе "Детали"

ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ

2019-06-12 17:56 147

На Троещине построят мусороперерабатывающий завод

2019-06-11 17:57 645

Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год

2019-06-11 14:22 501

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК представил команду лидеров партии для участия в парламентских выборах и обнародовал ключевые пункты программы

2019-06-11 10:53 480
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ 2019-06-12 17:56 147
На Троещине построят мусороперерабатывающий завод 2019-06-11 17:57 645
Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год 2019-06-11 14:22 501
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК представил команду лидеров партии для участия в парламентских выборах и обнародовал ключевые пункты программы 2019-06-11 10:53 480

Лента

20:30 Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье
20:00 Жара уйдет: синоптик сделал прогноз до конца месяца
19:30 Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его
19:00 У Зеленского извинились за шутки о тарифах
18:33 Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку
18:30 Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня
18:00 Жизнь без газа. США готовы помочь Украине подготовиться к прекращению транзита
17:56 ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ
17:30 Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
17:15 Три кандидата в нардепы уже покинули первую сотню партии "Слуга народа"