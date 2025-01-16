Экономика Мировые цены на нефть достигли максимума за последние четыре месяца

2025-01-16 09:31

Мировые цены на нефть продолжили рост и достигли максимума за последние четыре месяца. Нефть марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель, сообщает Reuters.

Так, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на $1,47, или на 1,84%, до $81,23 за баррель после достижения внутридневного максимума в $81,49, самого высокого уровня с 27 августа.

Американская нефть WTI подорожала на 1,55 доллара, или 2,02%, до 78,12 доллара за баррель после достижения максимума в 78,39 доллара. Это самый большой показатель с 8 октября.

В общей сложности марки Brent и WTI выросли более чем на 6% с 8 января, и оба контракта прибавили в цене после того, как в минувшую пятницу Минфин США ввел масштабные санкции в отношении российской нефти. Новые ограничения охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора россии, прямо или косвенно обеспечивающих финансирование военной машины Кремля. В тот же день к санкциям присоединилась Великобритания.

Участники рынка прогнозируют, что российский экспорт нефти серьезно пострадает от новых санкций, которые заставят Китай и Индию, крупнейшего и третьего по величине импортеров нефти в мире соответственно, получать больше сырой нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки, что повысит цены и стоимость доставки.

"Последний раунд санкций OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), направленных против российских нефтяных компаний и очень большого количества танкеров, будет иметь последствия, в частности, для Индии", - сказал руководитель отдела исследований Onyx Capital Group Гарри Чилингуириан.