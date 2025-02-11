Экономика Мировые цены на золото обновили исторические максимумы на фоне новых заявлений Трампа

2025-02-11 14:45

Мировые цены на золото обновили исторические максимумы на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по поводу пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex .

Так, спотовое золото выросло на 0,93% до $2887 за унцию, отметив свежий рекорд на $2890. Апрельские фьючерсы подорожали на 1,26% до $2923. Ранее контракты обновили исторический максимум на $2927.

Трамп в воскресенье заявил, что в скором времени объявит о введении новых таможенных тарифов в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США. Также он анонсировал ответные тарифы относительно торговых партнеров на вторник или среду.

Дорожают и другие драгоценные металлы: спотовое серебро выросло на 0,73% до $32,68 за унцию, платина прибавила 0,06% до $1021, палладий - на 0,3% до $984.

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