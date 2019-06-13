Детали Экс-регионал Атрошенко хочет через «Слугу народа» завести в Раду свою марионетку Татьяну Бойко

2019-06-13 10:40 153

По скандальному 205 округу в Черниговской области на выборы от партии «Слуга народа» может пойти Татьяна Бойко - ставленница скандально известного мэра, Чернигова, бывшего регионала Владислава Атрошенко. Об этом пишут местные журналисты.

При этом Атрошенко ничуть не «смущает» тот факт, что Татьяна Бойко является кумой его близкого соратника Александра Ломако, который хорошо известен своими коррупционными оборутками в Чернигове.

Как отмечают журналисты, Атрошенко и Ломако и сами не прочь бы пойти в парламент, но подмоченная репутация не дает им никаких шансов.

И это неудивительно. Всем известно, что Атрошенко в свое время, в надежде получить проходной билет в Раду подарил Януковичу тот самый золотой батон. После уже во фракции Партии регионов голосовал за диктаторские законы 16 января. При Ющенко Атрошенко был губернатором Черниговской области и неоднократно попадал в коррупционные скандалы.

Поэтому и решил сегодня послать в раду «свежее лицо» - Татьяну Бойко - надеясь, что у команды Зеленского не хватит времени, чтобы разобраться с кадрами на местах

О Татьяне Бойко известно, что она работает в Нацслужбе охраны здоровья и непосредственно причастна к реализации скандально медицинской реформы Ульяны Супрун. «Очень хвалит свою начальницу и рьяно пропагандирует медреформу», - пишут в СМИ.

На самом деле, как отмечают журналисты Татьяна Бойко – это послушная пешка Отрошенко. И Зеленскому стоит внимательно присмотреться, кто и каких людей пытается провести под флагами «Слуги народа» в Верховную Раду.

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