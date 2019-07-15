Детали На Черниговщине бьют тревогу: кандидат от «Батькивщины» Бровченко вместе с Атрошенко и радикалами хочет завалить Мену мусором со всей Украины

2019-07-15 14:21 225

Из-за сговора местных политиков и криминалитета жители Мены в Черниговской области могут оказаться в центре экологической катастрофы.

Как стало известно журналистам, представители Радикальной партии - мэр Города Геннадий Примаков и местный криминальный авторитет Валерий Гайдукевич по кличке Пончик – решили тайно поддержать на выборах в Раду на 208 округе представителя от «Батькивщины» Константина Бровченко.

Причина такого необычного политического союза кроется в больших деньгах. Бровченко намерен построить вблизи Мены большой мусоросжигательный завод. По данным источников, за разрешительную документацию от громады Бровченко пообещал Примакову и Гайдукевичу 3% от стоимости завода, а также 3% от всех будущих доходов от сжигания мусора.

В обмен на такие деньги «радикалы» также согласились поддержать Бровченко на выборах.

В это политико-мусорной схеме также участвуют мэр Чернигова Атрошенко, нардеп от Тимошенко Валерий Дубиль, бывший губернатор Черниговской области Валерий Кулич, Дмитрий Блауш – главарь черниговских радикалов, крышеватель наркотрафика, Олег Аверьянов – главный областной радикал. Все они договорились тайно помогать на выборах кандидату от «Батькивщины».

Аверьянов и Блауш, как депутаты облсовета, занимаются решением всех организационных вопросов на уровне области, Дубиль договаривается в Киеве.

Местные жители пока не догадываются, какая опасность нависла над ними.

Согласно проектной документации, завод после выхода на полную мощность сможет перерабатывать до 250 тысяч тонн отходов в год – а это треть мусора всей страны. Уже сегодня Примаков ведет переговоры о переработки мусора с мэрией Львова, руководством Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Сумской областей. В перспективе Мена рискует стать мусорной столицей Украины.

Врачи и экологи предупреждают о катастрофических последствиях для региона. Смог, пепел, сера, шлаки, тяжелые газы, кислотные дожди – все это продукты работы печей мусоросжигательного завода.

Однако последствия для экологии и здоровья людей не волнуют Боровченко и его подельников. Более того Примаков организовал финансирование строительства частично из городской казны, а частично – за счет кредита иностранного банка, который будет выдан под гарантии города. По подсчетам экономистов, каждый житель Мены будет должен банку около 13 тысяч долларов, если одолженные деньги вовремя не придут.

Тем временем жителям Мены предлагают не только фактически оплатить строительство завода, но и выбрать в Раду того, кто больше всего заработает на их здоровье и жизни.