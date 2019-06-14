фото-видео фото 27-летняя Оливия Калпо признана самой желанной девушкой мира

2019-06-14 22:12 141

Популярный мужской глянец Maxim опубликовал рейтинг ТОП-100 самых желанных девушек мира в 2019 году. На этот раз лидировала Оливия Калпо - модель и обладательница престижного титула Мисс Вселенная-2012.

27-летняя Калпо смогла опередить в рейтинге известную модель и актрису Кейт Аптон. Ее снимок украсил обложку журнала.

"Я всегда смотрела на список Hot 100 журнала Maxim. Там всегда было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня и влияли на мою карьеру разными способами", - отметила Калпо.

По ее словам, первое место в рейтинге - это значимый для нее результат и она с трудом в него верит.

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фото 27-летняя Оливия Калпо признана самой желанной девушкой мира 2019-06-14 22:12 141
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