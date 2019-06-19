Детали США готовит мировой раскол ортодоксальной христианской церкви

2019-06-19 18:48 216

Спецслужбы США запланировали раскол мировой ортодоксальной церкви уже в ближайшее время. Об этом свидетельствуют целый ряд событий и, в частности, активизация деятельности американских дипломатов в разных странах, которые на самом деле являются сотрудниками ЦРУ под прикрытием. Одним из ключевых этапов является скандальное получение Украиной томоса и последующие шаги Филарета.

Яркий пример подрывной работы, мишенью которой является ортодоксальная христианская церковь – генеральный консул США в городе Салоники Грегори Пфлегер, которого недавно разоблачили, как сотрудника ЦРУ. Будучи в сильном алкогольном опьянении, дипломат сам сознался случайным собутыльникам в баре, что был завербован спецслужбами США. "Он хвастался, что не только работает консулом, а выполняет разные разведывательные задания в разных странах и с ним регулярно проводят огромное количество инструктажей по линии американских спецслужб о неразглашении служебной информации. В частности, сознался Пфлегер, сейчас он работает над заданием, что касается разрушения ортодоксальной церкви", -рассказали случайные знакомые дипломата журналистам.

Из надежных источников журналистам также стало известно, что именно Грегори Пфлегер - человек, ведущий аморальный образ жизни, любитель выпить и женщин по вызову, - сейчас координирует подготовку и раскол ортодоксальной церкви и уже собрал серьезные компроматы на ее руководство.

Показательно, что до Греции Пфлегер был прислан на службу в Украину. Там он исполнил обязанности второго секретаря политического отдела Посольства США. Именно тогда в стране был активизирован процесс раскола православной церкви и получение томоса о создании об автокефалии так называемой поместной церкви.

Очевидно, что такое скоропостижное получение Украиной томоса от константинопольского патриарха Варфоломея не обошлось без вмешательства американского правительства. А сейчас можно уже реально наблюдать то, к чему реально стремятся организаторы раскола всемирной ортодоксальной церкви.

Православная церковь России - самая численная и мощная ортодоксальная церковь в мире, уже не признала православную церковь Украины. А сейчас идет раскол в самой Православной церкви Украины. Экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет публично заявил о расколе ПЦУ.

Кроме того, Филарет подчеркнул, что ПЦУ не является каноничной, поскольку ее не признала ни одна с помесных церквей, кроме Фанара. Если 20 июня состоится Собор ПЦУ, который созывает Филарет, то можем уже точно говорить о серьезном расколе православной церкви в Украине.

Многие агенты спецслужб США смогут улететь на родину с ощущением выполненного задания. Подобно радиостанциям «Голос Америки» и «Свободная Европа» во время холодной войны, иностранная агентура руками завербованных политиков и церковных деятелей наносят удар за ударом по основам остаткам национального и духовного единства постсоветских стран.

Самая мощная война предсказана в Откровении Иоанна Богослова – это война на поприще борьбы за души человеческие. И с каждым днем, разваливая главнейший и древнейший оплот христианства – ортодоксальную церковь – мы эту войну проигрываем.