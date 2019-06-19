Детали Олега Дунду двигает в политику Сольвар за «бюджетные деньги Укрзализныци»

2019-06-19 20:05 198

До дня голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду остается месяц

Вход туда разрешен только тем, кто имеет миллионы на своих счетах и покровительство олигархов. Об этом пишет Багнет.

Одним из таких, кто желает получить статус народного депутата, является застройщик из Киева Олег Дунда.

В 2010 году, при содействии тогдашнего мэра столицы Александра Попова, Дунда уничтожил зеленую зону на Печерских холмах, и построил элитный жилой комплекс «Престиж Холл». Сейчас он известен тем, что жителями этого комплекса являются народные депутаты, министры и другие власть имущее.

Во время Евромайдана, Дунда активно помогал сторонникам беглого президента Януковича. Он обеспечивал всем необходимым так званых «титушек». Однако экс регионалу удалось избежать «кары небесной». Предав своих тогдашних партнеров, Олег Дунда сел под крыло народного депутата Виталия Хомутынника, а также олигарха Игоря Коломойского.

На выборах в парламент 2015 года, Дунда стал помощником Дениса Дзензерского, который прошел в Верховную Раду от «Народного фронта».

Вместе с Дзензерским, который является приближенным к министру МВД Арсену Авакову, Дунда зарабатывал «грязные» деньги, осуществляя активную торговлю с Российской Федерацией на сотни миллионов. Ведь, предприятие ОАО «Курские аккумуляторы», принадлежащее Дзензерскому, является официальным поставщиком Министерства обороны РФ.

Сам же Денис Дзензерский – «кнопкодав» и «прогульщик» пленарных заседаний в Верховной Раде 8 созыва. Также он является фигурантом антикоррупционных расследований украинских журналистов.

Кроме того, по данным из наших источников, Дунда в период с 2015 по 2018 годы, при непосредственном содействии Авакова, организовал схему на строительстве жилья в Киевской области для сотрудников МВД. Компании аффилированные с Дундой получили чистый доход более 300 миллионов гривен!

Подтверждает это и заявление министра Авакова о запуске ипотечной программы покупки жилья в Киевской области для полицейских и спасателей.

«Распределение платежа будет выглядеть следующим образом: за счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи», — подчеркнул министр.

Получив господряд на строительство жилья для сотрудников МВД, Дунда встретился со своим «старым знакомым» экс-председателем киевского областного совета Александром Качным, который во времена Евромайдана занимался схожей деятельностью, что и «наш герой» — организация «титушек». По данным источника в ГПУ, Александр Качный и его брат Игорь, будучи ответственными за сбор «титушек» в Киевской области, напрямую причастны к убийствам протестующих на Майдане.

Будучи помощником Дзензерского, Дунда знакомится в Верховной Раде со скандально известным депутатом, Русланом Сольваром. У которого процесс воровства и обмана не заканчивался никогда. Когда министром инфраструктуры был регионал Борис Колесников (а Сольвар был его близким человеком), подконтрольная Сольвару компания «Фреш лайн» вывела из бюджета сотни миллионов гривен.

На выборах 2014 года Сольвар прошел в Раду по 91-му мажоритарному округу (пгт Макаров, Фастов, Макаровский и, Фастовский районы, часть Киево-Святошинского районов Киевской обл). Именно в этом регионе, Дунда организовал свои схемы по строительству льготного жилья для сотрудников полиции и спасателей. По данным из наших источников, в этих схемах не последнюю роль сыграли Качный и Сольвар.

На сегодняшний день остается открытым вопрос: Пойдет ли Олег Дунда в народные депутаты по спискам одной из партий своих покровителей или будет избираться по 91-му мажоритарному округу Киевской области?