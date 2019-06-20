Политика Полиция Киева раскрыла неожиданные детали гибели нардепа и подполковника запаса Дмитрия Тымчука

2019-06-20 09:11 681

Из квартиры погибшего нардепа и координатора группы Информационное сопротивление якобы исчезли несколько ювелирных изделий. В Соцсетях также появилось много сообщений о неких конфликтах принципиального патриота Тымчука с отдельными коллегами по фракции (Народный фронт Яценюка) в Верховной Раде и даже угрозах.

Близкий к погибшему активисту, нардепу и подполковнику запаса Дмитрию Тымчуку человек заявил о возможном исчезновении из его квартиры нескольких ювелирных изделий. 

"В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.Следователи рассматривают сразу несколько версий, в том числе и неосторожное обращение с наградным пистолетом, доведение до самоубийства  и прочее.

По обновленным данным СМИ, погибший не чистил оружие (наградной боевой Форт-17), а якобы играл им, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок "вхолостую". По словам жены, она просила его не делать этого, положить пистолет, но он не слушал. Далее, она говорит, что отвернулась, и тут раздался выстрел.

Версия о самоубийстве также пока не исключена, поскольку депутат последнее время находился в депрессии, об этом знали и жена и соседи.

Напомним, 19 июня, стало известно о гибели Дмитрия Тымчука в собственной квартире в Киеве. Его коллега по фракции Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился при чистке наградного оружия. 

Открыто производство по ст.115 (умышленное убийство) ожидает доквалификция (или относительно самоубийства, или о гибели в результате неосторожного обращения с оружием).

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