Политика "Информационное сопротивление" просит не публиковать сообщения о гибели Тымчука

2019-06-20 13:12 300

Группа "Информационное сопротивление" просит не распространять домыслов о причинах и обстоятельствах гибели одного из организаторов и соучредителей "ИС", народного депутата Дмитрия Тымчука. 

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслы о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - сообщается на странице главного редактора портала Юрия Карина Facebook.

В "Информационном сопротивлении" заявили, что будут продолжать свою деятельность на пользу Украине.

- "Мы понесли невосполнимую потерю, но мы не собираемся прекращать свою деятельность на пользу Украине. Дмитрий всегда был полон новых идей и творческих планов. И мы продолжим дело, которое было смыслом его жизни", - заявили в группе и заверили, что и впредь будут отстаивать национальные интересы Украины и реализуют все замыслы, к которым имел отношение Тымчук.

СТАЛО ИЗВЕСТНО О КОНФЛИКТАХ ТЫМЧУКА С ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ КОЛЛЕГАМИ ПО НФ ЯЦЕНЮКА

Коллеги Тымчука отметили, что "именно благодаря человеческим и профессиональным качествам Дмитрия удалось собрать единомышленников, которые с самого начала российской агрессии и до этого дня защищали Украину на информационном фронте".

Напомним, 19 июня нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, по предварительной информации, застрелился из наградного пистолета. В полиции рассматривают три версии произошедшего: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.

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