Детали USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі

2019-06-20 15:19 144

USAID рекомендує запустити ринок електроенергії 1 липня у безпечному режимі. Про це йдеться в рекомендаціях USAID Проект Енергетичної Безпеки за наслідками проведеного 19 червня круглого столу щодо відкриття оптового ринку електроенергії, копія яких є в розпорядженні Українських новин.

"Ми рекомендуємо запустити ринок у "Безпечному режимі", щоб обмежити ризики. Безпечний режим допоможе забезпечити надійне постачання українським споживачам електроенергії належної якості за прийнятними цінами", - зазначив старший радник USAID з питань енергетики Шукру Богут.

У рекомендаціях USAID йдеться про те, що функціонування ринку електроенергії в безпечному режимі означає введення на перехідний період певних обмежень, щоб мінімізувати фінансові та технічні ризики. Зокрема, серед таких обмежень - запровадження механізму спецобов’язків для недопущення зростання тарифів для побутових споживачів, вимога щодо торгівлі стандартизованими продуктами на базі прозорої торговельної платформи для електронних аукціонів, чіткі правила розрахунку та цінові обмеження на двосторонньому ринку та ринку на добу наперед, вдосконалення наявних систем обліку та авансових платежів за послугами балансування, щоб уникнути ризиків неплатежів.

В USAID вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії у безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку та зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку та правовій базі.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, та запевнив, що із запуском нового ринку тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

Джерело

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Після запуску ринку електроенергія для населення не подорожчає – експерт

2019-05-26 15:15 1137

Еще новости в разделе "Детали"

USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі

2019-06-20 15:19 144

Олега Дунду двигает в политику Сольвар за «бюджетные деньги Укрзализныци»

2019-06-19 20:05 513

США готовит мировой раскол ортодоксальной христианской церкви

2019-06-19 18:48 861

Реальная борьба с конвертационными центрами начнется, когда их перестанут "опекать" правоохранители, – Марин Артур

2019-06-18 19:20 747
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 2019-06-20 15:19 144
Олега Дунду двигает в политику Сольвар за «бюджетные деньги Укрзализныци» 2019-06-19 20:05 513
США готовит мировой раскол ортодоксальной христианской церкви 2019-06-19 18:48 861
Реальная борьба с конвертационными центрами начнется, когда их перестанут "опекать" правоохранители, – Марин Артур 2019-06-18 19:20 747

Лента

17:30 Летнее солнцестояние 2019. Завтра украинцев ждет самый длинный день в году
17:00 Стало известно о планах Филарета касательно церковного имущества
16:58 Зеленский анонсировал налоговую амнистию
16:30 Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским
15:45 Полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"
15:19 USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі
15:14 Филарет продолжает усиливать раскол - "Собор" отменил Томос и потребовал обратно все храмы
14:42 Зеленский закрыл Администрацию президента и открывает свой офис - указ №417
14:13 По Украине снова пошла волна телефонных "минирований" аэропортов и вокзалов
13:46 Власти США настоятельно посоветовали Facebook отложить запуск своей криптовалюты