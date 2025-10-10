Економіка Яким буде тариф на електроенергію для українців після 31 жовтня

2025-10-10 16:44

Після 31 жовтня в Україні не підвищуватимуть тариф на електроенергію для побутових споживачів. Відповідно, він залишиться на поточному рівні – 4,32 грн за 1 кВт*год.

Про це повідомило Міністерство енергетики в коментарі ЗМІ. Втім, офіційної інформації про це опубліковано ще не було.

Нагадаємо, дія поточного тарифу мала закінчитися 30 квітня. Однак Кабмін своїм рішенням продовжив його на 6 місяців. І цей термін спливає саме 31 жовтня.

Тим не менш, у Міненерго наголошують: до закінчення опалювального сезону 2025/26 тариф змінювати не будуть. Адже, стверджують там, "в умовах складної економічної ситуації, спричиненої повномасштабною війною, головним завданням держави залишається підтримка населення та запобігання надмірному фінансовому навантаженню на домогосподарства".

"Тому наразі не розглядається питання перегляду умов у частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію", – повідомили в міністерстві.

Зі свого боку, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше розповів ЗМІ, що Україна потребує докорінної реформи ринку електроенергії – адже той має величезні проблеми. Однак, за його словами, навіть у таких умовах немає сенсу підвищувати тарифи – "ні економічного, ні будь-якого іншого".

При цьому він підкреслив: для населення дійсно мають бути встановлені ринкові тарифи. Проте, "це не означає зростання цін".

"Це означає зміну формату, в принципі, доступу до електрики. ... Але чи станеться це під час війни? Моє відчуття, що ні", – резюмував експерт.