Детали Админсуд открыл производство по делу о незаконности регистрации религиозного центра ПЦУ

2019-06-21 14:44 198

Окружным административным судом города Киева было открыто производство по делу по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Министерство культуры Украины и Государственного регистратора КП «Центр правовой помощи и регистрации» о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Синодальный Юридический отдел УПЦ.

Исковое заявление Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, решения государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Прав славной Церкви Украины) »и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом.

Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса.

Напомним, что ранее, 30 января 2019 года, Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» было проведено государственной регистрации создания религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с таким наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины ) ».

В своем комментариев 2 февраля председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов объяснил и отмечал какие именно положения действующего на момент государственной регистрации создания названной юридического лица законодательства Украины были нарушены.

В частности, Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов утверждал: «Так называемая новообразованная ПЦУ нет оснований называться Киевской митрополией Украинской Православной Церкви, не только потому что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ « Томос », который они должны были уважать и выполнять определяет им два названия - « Православная Церкви Украины» (ПЦУ) и «Святейший Церковь Украина »(СЦУ)».

Напомним, Окружной админсуд принял меры обеспечения иска Киевской Митрополии - приостановил процесс переименования УПЦ.

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