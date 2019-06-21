Детали В Ровенской области «активисты ПЦУ» избили прихожанок УПЦ - женщины находятся в больнице

2019-06-21 14:52 228

20 июня 2019, около 19 часов вечера, в селе Постоянное Костопольского района Ровенской области около сотни агрессивных сторонников «ПЦУ» при попытке захвата церковного дома, в котором проживает с несовершеннолетними детьми настоятель Петропавловской прихода, избили прихожанок УПЦ. Как рассказал для Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Мальчук, в результате нападения у одной женщины сломан нос, у другого сотрясение мозга, еще одну госпитализировала скорая с тяжелыми побоями.

По словам клирика Полесское-Сарненскую епархии, били женщин мужчины, которые в подавляющем большинстве были выпившие. А в это время полиция, которую вызвала пострадавшая сторона, стояли в стороне и только наблюдали за происходящим.

«Около сотни агрессивно настроенных крестьян, явно не в трезвом состоянии, прорвались на территорию под дом с каким-то сомнительным документам и потребовали впустить их внутрь для вроде бы описи имущества, - рассказал настоятель о. Александр. - Когда наши люди не согласились на это и встали перед домом, то они их просто начали силой отвергать с лестницы. Эти нетрезвые мужчины начали бить наших женщин - в результате в одной из них сломан нос, в иншоюи сотрясение мозга, еще один получил удар в живот, их сразу госпитализировала «скорая» - они и сейчас находятся в больнице. Во время этого нападения они разбили окна, сорвали двери ... Полиция тогда стояла в стороне, вместо того, чтобы хотя бы встать между сторонами ».

Отец Александр подчеркнул, что все документы на дом, в котором прописан вместе с несовершеннолетними детьми, однако, ни нападающих, ни полицию это особо не интересовало.

«Полиция мотивировала свое бездействие тем, что их всего 5-ро, а агрессивных активистов около сотни. Но и помощь вызывать не спешили. Только около 24-ти ночи приехала следственная оперативная группа из Костополя, хотя вызывали мы их еще около 20-ти. Начали брать показания, приняли заявления и уже около часа ночи люди начали расходиться, осталась очередная полиция ».

Отец Александр рассказал, что подъехал в деревню, когда схватка продолжалась, после чего так и не смог попасть в собственный дом, заблокированную сторонниками «ПЦУ». Священник сообщил, что ему пришлось ночевать в доме родителей, поскольку в собственный дом его не допустила полиция. К счастью, на момент атаки его жена и дети тоже были у родственников, где и остались на ночлег.

Ранее, 3 апреля 2019 года, активистами «ПЦУ» был захвачен Петропавловский храм, тогда руководство местной власти фактически санкционировало срезания замков на церкви, а беспрепятственный доступ к двери обеспечили правоохранители. Тогда же прихожане подали заявление в Суд на Ровенскую ОГА, в связи с тем, что чиновники зарегистрировали приход «ПЦУ» по нелегитимными документами с теми же регистрационными данными, и в религиозной общины УПЦ. 4 апреля около 40-ка верующих посетили РОДА, где им пообещали опечатать храм решению суда. Однако традиционно своих обещаний не сдержали. После рейдерского захвата храма по поддельным документам, сторонники «ПЦУ» попытались таким же образом захватить и церковный дом. При этом, чувствуя безнаказанность за свои действия, не побоялись прибегать к открытому хулиганства и насилия.

В епархии подчеркивают, что религиозная община, которая имеет все документы на право собственности на церковь и дом, отстаивает и будет продолжать отстаивать свои законные права в суде.