Русская православная церковь готовит почву для проведения в ближайшее время Всеправославного собора в Москве. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Pikabu. Ведётся не только тесное общение и обсуждение предстоящего действительно исторического события для всего православия с представителями Поместных церквей, а и отводится приоритетное значение решению "украинскоговопроса". Уже абсолютно очевидным стал тот факт, что незаконные посягательства на каноническую территорию РПЦ и вмешательство в религиозную среду на Украине со стороны Константинопольского патриархата привели лишь к обострению вражды между православными. Американский проект Вселенского патриарха под названием "ПЦУ" потерпел крах. Очевидно, что как раз именно Константинопольский патриархат, а не РПЦ, как это закидывалось в информационном поле, пытался реализовать свои политические интересы иамбиции, получить контроль над украинскими парафиями и расширить свою юрисдикцию. Тем не менее, обман Варфоломея и его истинные намерения были вскрыты почтейннейшим иерархом Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом Денисенко вместе с теми, кто его поддержал. Уж лучше поздно, чем никогда.

Нужно признать, что несмотря на все гонения, которые претерпела за последнее время каноническая Украинская православная церковь от представителей украинской власти, националистов и псевдоправохранительных органов Петра Порошенко, она все же выстояла, сохраняя со смирением чистоту православной веры. УПЦ пытались клеймить, указывая на каноническую принадлежность к РПЦ, осуждали за тесное общение с братьями по вере, но что же видим в результате? Где теперь эта власть, которая пришла на крови украинского народа, и дальше все время своего правления разжигала братоубийственную войну на Украине ? А церковь какой была - такой и осталась, даже крепче, ведь слабые колоски сломались и перешли под влияние Константинополя, а дух русской и истинно канонической церкви остался непобедимым.

Учитывая негативную ситуацию, которая очень быстро развивается в православии на Украине, было бы закономерным для Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла уже начать рассмотрение вопроса о предоставлении автокефалии для Украинской православной церкви. Об этом сообщает Pikabu. К слову, высшее руководство Церкви всерьёз задумывается над этим вопросом, но дляэтого нужна поддержка всех Поместных церквей, которые поддерживают РПЦ и находятся с ней в тесном общении. Поэтому пока Святейший Патриарх не делает заявлений по поводу указанного вопроса, но почва уже готовится. Для этого уже ведутся переговоры и консультации с Филаретом Денисенко, который ещё раз убедился в лукавстве Константинополя, дабы раз и навсегдазакрыть вопрос раскола и присоединить к единой и каноничной Украинской Православной Церкви духовенство и верующих Киевского патриархата во главе с Патриархом Филаретом.

Уже сейчас представители Украинской Православной Церкви налаживают общение с церковно- и священнослужителями Киевского патриархата. К тому же, старшие священники, монашествующие да и епископат положительно относятся к возможному воссоединению и уврачеванию раскола в Украинской Православной Церкви, принятию Патриарха Филарета одним из старших иерархов, ведь даже и по возрасту - он самый старший среди всех архиереев на Украине.

Именно Украинская Православная Церковь, которую угнетали за ее веру, показала всему миру, что заслуживает Томос об автокефалии. И при поддержке Поместных церквей Русская церковь покажет Вселенскому патриарху его провал и утвердит по достоинству свое истинное место в Православном мире.

Противники Украинской Православной Церкви уже не смогут постоянно тыкать, что это церковь "страны-агрессора, что УПЦ - это не украинская церковь, а подчиняется Москве. Решив этот аспект, никто не будет вправе запретить сохранять самые тесные отношения с русскими православными братьями и сёстрами. Поскольку Московский патриархат уврачует наконец раскол в православии на Украине, дабы не было больше вражды между православными,что в дальнейшем принесет только мир и единение в братской стране, раздираемой братоубийственной войной.

Постепенно в лоно канонической Украинской Православной Церкви вернуться и те приходы с духовенством, которые под страхом и давлением фашистского режима Порошенко перешли под влияние Константинополя, пишет Pikabu. А кто захочет, тот останется в юрисдикции Константинопольской митрополии ПЦУ, которая уже не будет играть никакой роли. Как и сам Константинополь, который всегда всем кричал, что у них многовековая история, они кивот, который бережёт чистоту православной веры. А что же получилось в результате?

Да, у них есть история, но теперь историю создаёт Русская Православная Церковь, которая истинно бережёт чистоту веры и вправду является самой значимой в Православном мире, и сможет не на словах, а на деле врачевать раскол на Украине.