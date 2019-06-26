Детали Военную приемку Минобороны уличили в фальсификации сертификатов летного состояния

2019-06-26 18:45 312

Скандалы о деятельности военной приемки Минобороны дополнены очередным криминальным сюжетом, что свидетельствует о патологической склонности этой группировки к коррупции.

26 июня в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР, следователи СБУ и Святошинского управления полиции провели обыск в квартире бывшего начальника 615-го военного представительства МО полковника Схабицкого.

Военного приемщика обоснованно подозревают в организации схемы по хищению и присвоению средств. Речь идет о деньгах, полученных военными от ГП "Антонов" за якобы оказанные услуги по определению технического состояния "Русланов".

Оказалось, что Схабицкий на время организации уголовной аферы был не только начальником ОП-615 Минобороны, но и представителем Госавиаслужбы, которая предоставляла сертификаты летного состояния.

Пользуясь служебными полномочиями делец в погонах назаключал фиктивных гражданско-правовых сделок более, чем на 5 млн гривен. Там говорилось о якобы оказанных услугах по определению технического состояния самолетов, пребывающих на ремонт.

То есть деньги Схабицкий брал себе, но никаких реальных услуг не оказывал. Поэтому самолеты передавали заказчику со сфальсифицированными сертификатами, что могло стать причиной авиакатастрофы.

Во время обыска у полковника обнаружены кипы черной бухгалтерии, в частности проекты и черновики соглашений, фиктивные документы по их выполнению, соответствующие компьютеры с носителями информации.

Интересно, что разоблачили полковника коллеги, один из которых собирая документы для пенсии, неожиданно обнаружил за собой огромные неучтенные доходы. К делу подключились следователи, обнаружили, что экс-начальник военной приемки "заключал" соглашения по документам сотрудников представительства и других гражданских лиц без их ведома.

Во время обыска найдено черную бухгалтерию по теневым сделкам, документы по выводу средств, полученных преступным путем, во Францию.

Процессуальным руководством принято решение доставить его в следственный отдел Святошинского управления полиции для объявления подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Упомянутая история свидетельствует о том, что военная приемка Минобороны в нынешнем ее виде является коррупционным рудиментом и должна быть ликвидирована.

Многочисленные скандалы вокруг нее свидетельствуют о том, что упомянутая группировка является угрозой национальной безопасности. По причине ее коррупционных аппетитов, ВСУ не получают достаточное количество новых вооружений, ее аппетиты загоняют в убытки оборонные предприятия. А пока оказалось, что воры в погонах еще и могли быть, а может и были, причиной авиационных катастроф. Относительно последнего узнаем после завершения расследования, когда станет известно сколько бортов "обслужили" военные приемщики, и среди них такие, где фиксировались аварийные ситуации из-за технической неисправности.