Мир Саммит G20: Путин с металлической кружкой, морские ежи на обед и торжественный прием Абэ

2019-06-29 14:00 138

Участники саммита "Большой двадцатки" отведали большое количество свежих морепродуктов, например устриц и морских ежей. Об этом передает "Интерфакс".

В Японии решили изыскано накормить мировых лидеров. Так, им подают такияки - это шарики из теста, внутри которых есть начинка из отварного осьминога и зелени. Кроме того, на саммите угощают блюдом кусикацу - обжаренными во фритюре овощами или мясом на шампурах.

При этом обед готовится прямо перед посетителями. Также существует отдельный зал, где можно продегустировать японские консервы. В частности, гости пробуют гигантские устрицы.

На десерт участникам предлагают мягкое мороженое разных вкусов.

Позднее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ организовал торжественный прием после официальных встреч лидеров стран Большой двадцатки.

Известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп, японский лидер Абэ, российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель расположились с одной стороны за торжественным столом.

На противоположной стороне собрались премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

На торжественном приеме лидеры стран подняли бокалы и выпили за удачное завершение переговоров.

Сообщается, что Трамп отдал предпочтение бокалу красного вина. В свою очередь, Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. В свою очередь, Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. Ранее он был с ней на большой пресс-конференции. Тогда он рассказал журналистам, что пьет из нее чай, а крышка нужна для того, чтобы напиток был горячим.

Отмечается, что со стороны США присутствовали дочь Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава американского Минфина Стив Мнучин и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

С Путиным рядом были помощник президента Юрий Ушаков, глава российского МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь Дмитрий Песков.