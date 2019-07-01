Детали НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ НА ТАМОЖНЕ ПОРОЧИТ ЧЕСТЬ СБУ

2019-07-01 13:52 177

Начальник отдела по борьбе с коррупцией в таможенной службе Главного управления "К" СБУ Александр Карасев уже давно не служит Украине, а присягнул на верность так называемому "ОФИСУ". Причем за последние годы сделал это уже дважды. Сначала примкнул к "Офису" на Рыльской одиозного Юрия Иванющенко и позже поклясться в верности "Офису" небезызвестного Александра Грановского!

При этом, как сообщают наши источники в СБУ, что бы завоевать доверие новых "шефов" Александру Карасеву пришлось выполнять задания не только по гонению неугодных но и, зачастую, порочащих честь всей службы.

Речь пойдет о руководителе отдела по борьбе с коррупцией в таможенной службе Главного управления «К» СБУ Карасеве А.А.

А. Карасев был назначен на должность руководителя отдела по борьбе с коррупцией в таможенной службе Главного управления "К" СБУ сразу после назначения известного многочисленными скандалами Павла Демчины. И под чутким руководством шефа вступил в борьбу с "незаконным" вывозом сигарет за пределы Украины и "незаконным" ввозом товаров с неподконтрольных ЛДНР. Сначала А. Карасев силами подчиненных ловил пограничников и таможенников на мелких взятках, что бы потом: сбивать с них деньги за переквалификацию дела; снимать деньги с их руководства за якобы существующий компромат, который ему поведали эти самые мелкие взяточники; заставлять руководителей мелких взяточников отчитываться за потоки сигарет за границу.

С этой целью Александр Карасев разбрасывал людей с чемоданами сигарет по аэропортам Украины и ждал, пока мелкий жулик попросит взятку, чтобы задержать последнего.

Однако некоторое время назад схема дала сбой. В первых числах января 2018 года в международном аэропорту Херсона А. Карасев задерживает очередного злостного взяточника на взятке размером 300 долларов

"Центральный аппарат, 20 человек, 3 месяца работы, размер взятки 300 долларов – чувствуете, как прет профессионализмом", - делится источник. Не дожидаясь оформления всех формальностей и в связи с праздниками, сотрудники СБУ решают отметить задержание. Все бы ничего, но "бандит" то никуда не делся, и его надо доставить в столицу. Тогда Александр Карасев принимает решение выбрать самых трезвых оперов и отправить их сопровождать бандита до ворот тюрьмы. И на одной из заправок "бандит" бежит.

В поисках сбежавшего все откомандированное подразделение во главе с Александром Карасевым едет штурмовать Херсонскую таможню, лично выбивает дверь в государственное учреждение и… никого не находит.

Дальнейшие поиски, сопровождавшиеся также попытками замести следы ночных приключений, погрома на таможне, изъятием записей с камер, к поимке "жулика" так и не приводят. Лишь позже становится известно, что он, просидев на заправке, на противоположной стороне дороги, спустя сутки сбежал в Беларусь. Причем не прячась и не прикрываясь, а просто перешел по собственному паспорту, который был при нем.

"Каждый опер Карасева, начальник Николаевского райотдела полиции в г. Херсоне и вся опер группа которая выезжала на вызов таможенной охраны, сама охрана, собственно говоря, и лично бывший начальник Херсонской таможни Михаил Закалинский и его зам Владимир Козюберда могут подтвердить правдивость этой истории", - говорит источник.

И это не первый подобный случай в карьере Александра Карасева. В 2017 году, во время задержания очередного "крупного" таможенника он так "грамотно" расставил людей, что устроил кровавое ДТП на трассе Одесса – Киев, в котором пострадал сам "злодей", его сотрудник получил инвалидность, а сам Александр Карасев позднее носил деньги всем, чинил машины, лечил людей, подавал встречные иски, дабы замять эту ситуацию.

В том же 2017 году А.А. Карасев допустил побег заместительницы отдела платежей Киевской таможни, которая успела попутно сжечь около 6 тысяч долларов бюджетных денег.

Ну и вишенкой на торте было вымогательство 20 000 долларов А.Карасевым и компанией у начальника таможенного поста "Димитрово" - Подпального, за то, что тот, якобы попал на оперативное видео, которое проводилось касательно его подчиненного, пишет "Багнет".

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