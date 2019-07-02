Детали Застройщик Андрей Вавриш использует деньги покупателей для финансирования избирательных кампаний мажоритарщиков

2019-07-02 19:40 156

Еще недавно чиновник КГГА, а теперь столичный застройщик Андрей Вавриш после смены президента Украины заметно оживился и запустил сразу несколько новых объектов под брендом SAGA Development, говорится в статье на сайте Апостроф. Жилые комплексы в центре города, строительство которых долгие годы считалось незаконным, на днях поступили в продажу.

После того как Вавриш появился на кадрах репортажей о создании нового Офиса президента рядом с Владимиром Зеленским, всего его проблемы начали быстро решаться. А продажи новых жилых комплексов от SAGA Developmentначали стартовать один за одним. Только за июль 2019 начались продажи в ЖК Washington Concept House, Philadelphia Concept House, Home & Park Comfort House. На очереди – O2 Residence, Amsterdam Concept House, SAGA City Space.

Откуда же такие стремительные успехи? Все просто – Андрей Вавриш всегда умело пользовался своими знакомствами, даже когда те самые знакомые и не подозревали, что он прикрывается их именем. Как только были опубликованы результаты экзит-полов президентских выборов, он, не мешкая, разместил целый коллаж из фотографий со своим давним другом Андреем Богданом, которого уже тогда называли будущим главой администрации президента. Впрочем, вскоре явно токсичный для президентской команды Вавриш подтер все фото, видимо, получив соответствующее указание из АП. Что вовсе не помешало ему и дальше всячески подчеркивать свою близость к власти и команде новоизбранного президента, называя себя уже чуть ли не министром в новом правительстве. Само собой, чиновники, всегда держащие нос по ветру, на всякий случай начали идти ему на уступки.

Вавриш «окучивает» не только Андрея Богдана, но и девятый номер списка партии «Слуга народа», генерального директора канала «1+1» Александра Ткаченко. По утверждениям и Ткаченко, и самого Вавриша, пока первый координирует кампанию киевских мажоритарщиков от «Слуги народа», второй «помогает ему советами». Застройщик ведет по меньшей мере двух кандидатов – свою бывшую соратницу по департаменту КГГА Анну Бондарь и соавтора «Rybalsky» Дмитрия Гурина. Хотя участие Варишане ограничивается консультированием – он публично обещал финансово поддерживать киевскую команду кандидатов в депутаты и перечислять деньги в избирательный фонд партии.

Само собой, такие обещания стоит выполнять. Но для Вариша обеспечение дорогостоящей избирательной кампании проблемой не стало. Как выяснили журналисты-расследователи, деньги нашлись довольно быстро. Схема вышла простая и элегантная: пользуясь связями, быстро выбивать документы на проекты жилого строительства, тут же открывать продажи и начинать продавать воздух киевлянам, вкладывающимся в новое жилье от SAGA Development. Останется ли хоть что-то на само строительство, да и будут ли при таком подходе вообще построены новые дома – вопрос, которым стоило бы задаться каждому покупателю.



Больше того, в попытке собрать с ничего не подозревающих покупателей как можно больше денег, Вавриш не гнушается браться даже за самые скандальные проекты. И продавливает незаконные решения, которые ему не удалось протащить даже во времена Януковича, когда взошла его звезда. Посчитав, что у него появилась индульгенция на градостроительный беспредел, Вавриш подхватил даже упавшее знамя печально известного «Элита-центра». Один из ярких примеров - ЖК Washington Concept House, который строится на многострадальном земельном участке на Лабораторной, 12 в Киеве. В свое время создатели одной из крупнейших квартирных афер из «Элита-центра» снесли здесь памятники истории и культуры: дом-музей Тараса Шевченко и детскую библиотеку. Местные жители пытались обустроить хотя бы сквер, но все планы разлетелись прахом, когда вмешался Вавриш. Несмотря на многочисленные протесты киевлян и явные нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности, он обнес участок забором и стал собирать деньги с наивных покупателей – в лучших традициях еще одной «звезды» строительных афер Анатолия Войцеховского. Хотя такого беспредела не мог себе позволить даже он, как и другие яркие деятели времен Януковича.



И Александру Ткаченко, и Андрею Богдану, не говоря уже о правоохранительных органах, стоило бы повнимательнее присмотреться к деятельности Вавриша и источникам, с помощью которых он привлекает финансирование. Ведь он не просто обманывает покупателей, которые рискуют остаться без жилья. По давней привычке прикрываясь уважаемыми именами, он подставляет всю команду нового президента Зеленского. И из-за действий Вавриша на партию «Слуга народа» прямо накануне парламентских надвигается масштабный политический скандал, который может серьезно ударить по ее рейтингам.



Те, кто сегодня находятся рядом с президентом, должны обратить самое пристальное внимание на окружение и таких «Вавришей», которые используют новую власть как «крышу» для удовлетворения своих интересов. Ведь из-за них новый офис президента очень быстро может превратиться в очередной символ коррупции и старых преступных подходов. Когда одно только фото или видео с президентом дает право надругаться над киевлянами и украинцами в целом.